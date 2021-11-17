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Питерец.ру » События в мире » JPMorgan подает в суд на Tesla из-за твитов Илона Маска

JPMorgan подает в суд на Tesla из-за твитов Илона Маска

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
В понедельник JPMorgan Chase подал в суд на Tesla на 162,2 миллиона долларов

В понедельник JPMorgan Chase подал в суд на Tesla на 162,2 миллиона долларов, обвинив компанию по производству электромобилей Илона Маска в «вопиющем» нарушении контракта, связанного с варрантами на акции, после того, как цена ее акций взлетела.
Согласно жалобе, поданной в федеральный суд Манхэттена, Tesla в 2014 году продала JPMorgan варранты, которые окупились бы, если бы их «страйк-цена» была ниже цены акций Tesla после истечения срока действия варрантов в июне и июле 2021 года.
JPMorgan (JPM), заявивший, что имеет право корректировать страйк-цену, заявил, что существенно снизил страйк-цену после твита Маска от 7 августа 2018 года о том, что он может сделать Tesla частной по цене 420 долларов за акцию и «финансирование обеспечено», и отменил некоторые меры. о сокращении, когда Маск отказался от этой идеи 17 дней спустя.

Но цена акций Tesla выросла примерно в 10 раз к моменту истечения срока действия варрантов, и JPMorgan заявил, что это потребовало от Tesla по своему контракту поставки акций или денежных средств. В банке заявили, что неспособность Tesla сделать это равносильно дефолту.

«Хотя корректировки JPMorgan были уместными и требовались по контракту, - говорится в жалобе, - Tesla грубо проигнорировала свое четкое договорное обязательство по выплате JPMorgan в полном объеме».

Tesla (TSLA) не сразу ответила на запросы о комментариях в нерабочее время.
Согласно жалобе, Tesla продала варранты, чтобы уменьшить потенциальное размытие акций в результате отдельной продажи конвертируемых облигаций и снизить федеральные налоги на прибыль.
JPMorgan заявила, что по контракту имела право корректировать условия варрантов после «значительных корпоративных транзакций с участием Tesla».

В феврале 2019 года автопроизводитель пожаловался, что корректировки банка были «оппортунистической попыткой воспользоваться изменениями волатильности акций Tesla», но не оспаривали лежащие в основе расчеты, заявил JPMorgan.
Твиты Маска привели к гражданским обвинениям Комиссии по ценным бумагам и биржам США и к штрафу в размере 20 миллионов долларов как против него, так и против Tesla.

Источник: CNN
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