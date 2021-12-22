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Суд обязал правителя эмирата Дубай выплатить бывшей жене 728 миллионов долларов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум получил приказ выплатить своей бывшей жене более 728 миллионов долларов

Правитель Дубая шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум получил приказ выплатить своей бывшей жене принцессе Хайе бинт аль-Хусейн более 728 миллионов долларов (500 миллионов фунтов стерлингов) в рамках одного из крупнейших мировых соглашений о разводе, когда-либо вынесенных судом Великобритании.
Эта сумма будет использована для покрытия расходов принцессы Хайи на безопасность до конца ее жизни, а также текущих расходов на двоих детей пары - Аль Джалила Бинт Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и Шейх Зайед Бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум - с авансовый платеж в размере 333 долларов США (251,5 млн фунтов стерлингов) в течение следующих трех месяцев.
У общей суммы урегулирования нет фиксированной стоимости, поскольку суд постановил, что шейх Мохаммед должен оплачивать ежегодные расходы на обеспечение безопасности двух своих детей в возрасте 9 и 14 лет до конца их жизни или до тех пор, пока не будет вынесено новое постановление суда.

В своем письменном решении, опубликованном во вторник, судья Мур обнаружил, что самая большая угроза, с которой сталкивается принцесса Хайя и ее дети Джалила и Зайед, исходит от «самого [шейха Мохаммеда], а не от внешних источников».

Определение было сделано в отношении «кампании» запугивания шейха, нанесенной принцессе Хайи, включая «его способность использовать программное обеспечение Pegasus, которое доступно только правительствам», чтобы шпионить за принцессой и ее сотрудниками, что стало откровением. которые всплыли в судебных документах в октябре.
Другие подробности супружеской жизни шейха Мохаммеда и принцессы Хайи были раскрыты в письменном приговоре, в том числе свидетельства того, что принцесса заплатила четырем сотрудникам службы безопасности около 6,7 миллиона фунтов стерлингов (8,8 миллиона долларов) в виде денег для шантажа, чтобы они хранили молчание по поводу романа, который у нее был с одним из них.
Подробности дела были заслушаны в суде ранее по делу, в том числе утверждения принцессы о том, что в то время она получила телефонный звонок с угрозами от шейха Мохаммеда, который заставил ее почувствовать себя «напуганной».
После постановления представитель шейха Мохаммеда сказал, что он всегда заботился о своих детях.

«Суд вынес решение по финансам, и он не намерен давать дальнейшие комментарии», - говорится в заявлении пресс-секретаря.
«Он просит, чтобы СМИ уважали частную жизнь его детей и не вторгались в их жизнь в Великобритании».

Урегулирование развода знаменует собой заключительный этап в многолетней битве между разлученной парой, в ходе которой Верховный суд Великобритании постановил, что шейх Мохаммед использовал свое «огромное богатство, политическую власть и международное влияние» в попытке запугать и заставить замолчать 47-летних. летняя принцесса.

В отдельном постановлении, вынесенном в марте 2020 года, говорится, что шейх Мохаммед ранее организовал похищение двух своих дочерей и принудительно вернул их в Дубай, где удерживал их против их воли.
Шейх неоднократно отрицал все претензии, предъявленные по делу.

Источник: CNN
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