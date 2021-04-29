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Питерец.ру » Экономика » Фальшивой валюты стало больше

Фальшивой валюты стало больше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Фальшивомонетчики стали активнее подделывать валюту

«Питерец.ру» сообщает, что с начала 2021 года было выявлено большое количество фальшивых купюр. Причем речь идет об иностранных банкнотах. С января по март 2021 года в нашей стране обнаружили в 3,5 раза больше, чем за весь прошлый год.

Это более 6 тыс. купюр, в том числе – долларов, евро, юаней. Такое количество оказалось наибольшим за последние 10 лет. Причем основная масса фальшивок пришлась именно на доллары. По словам экспертов, нужно особенно внимательно относиться к банкнотам 50 долларов 2013 года.

Если говорить о рублях, то в основном подделывают купюры достоинством 5000 рублей. Также необходимо быть осторожными с банкнотами в 1000 и 2000 рублей. Еще мошенники подделывают монеты достоинством в 10 рублей.

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