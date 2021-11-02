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Питерец.ру » События в мире » Илон Маск предложил продать часть своих акций Tesla «прямо сейчас»

Илон Маск предложил продать часть своих акций Tesla «прямо сейчас»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Илон Маск предложил продать часть акций Tesla, если ООН сможет доказать, что 6 миллиардов долларов решат проблему мирового голода.

Илон Маск предложил продать часть своих акций Tesla (TSLA) «прямо сейчас», если ООН сможет доказать, что 6 миллиардов долларов решат проблему мирового голода.
Его комментарии прозвучали после того, как директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли призвал сверхбогатых - и в частности двух самых богатых людей мира Джеффа Безоса и Маска - «сделать шаг сейчас, на единовременной основе», чтобы помочь решить мировую проблему. голод в интервью CNN на прошлой неделе.
«6 миллиардов долларов на помощь 42 миллионам человек, которые буквально умрут, если мы их не достигнем. Это не сложно», - сказала Бизли в программе CNN «Соединим мир»с Бекки Андерсон. Эта сумма составит примерно 2% от чистого богатства Маска.

В своем сообщении в Twitter в воскресенье генеральный директор Tesla сказал:

«Если WFP сможет точно описать в этой ветке Twitter, как 6 миллиардов долларов решат проблему мирового голода, я продам акции Tesla прямо сейчас и сделаю это».
«Но это должен быть бухгалтерский учет с открытым исходным кодом, чтобы общественность точно видела, как расходуются деньги», - добавил он.

Бисли ответил на сообщение Маска в Твиттере, сказав, что может заверить миллиардера, что у ВПП есть системы прозрачности и бухгалтерского учета с открытым исходным кодом.

«Ваша команда может проверить и работать с нами, чтобы быть полностью уверенной в этом», - сказал он.
«6 миллиардов долларов не решат проблему голода в мире, но они БУДУТ предотвратить геополитическую нестабильность, массовую миграцию и спасти 42 миллиона человек на грани голода. Беспрецедентный кризис и идеальный шторм из-за Covid / конфликта / климатического кризиса », - добавил он.

Обращаясь к миллиардерам прямо в интервью CNN, он сказал:

«А что, если бы ваша дочь умерла от голода? Что, если это ваша семья умирала от голода? Просто проснись, понюхай кофе и помоги».

По состоянию на понедельник состояние Маска составляло 311 млрд долларов, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, что делало его самым богатым человеком в мире.
Состояние американских миллиардеров почти удвоилось с начала пандемии, составив в октябре 5,04 триллиона долларов, согласно данным института прогрессивных групп, Института политических исследований и Американцев за налоговую справедливость.

На прошлой неделе Tesla стала шестой компанией в истории США с капиталом в 1 триллион долларов и второй после Facebook (FB), быстрее всех достигшей этого рубежа.

Источник: CNN
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