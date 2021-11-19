Пара из Калифорнии исчезла после кражи миллионов из фондов помощи по COVID-19

Ричард Айвазян и его жена Мариэтта Терабелян были приговорены к тюремному заключению за участие в масштабной мошеннической схеме по оказанию помощи в связи с коронавирусом, когда они отключили свои электронные браслеты слежения и покинули свой дом в Калифорнии, бросив своих троих детей-подростков.

Они оставили машинописную записку детям 13, 15 и 16 лет.

«Однажды мы снова будем вместе», - говорится в сообщении адвоката Айвазяна. «Это не прощание, а небольшой перерыв друг в друга».

Это было в конце августа. Спустя почти три месяца - и через пять месяцев после их осуждения в июне - пару все еще не нашли. Их ищет ФБР.

Это не помешало судье на этой неделе приговорить 43-летнего Айвазяна и 37-летнего Терабеляна к 17 и шести годам лишения свободы соответственно. Прокуроры заявили, что они и другие сотрудники реализовали схему по кражи более 20 миллионов долларов из фондов помощи, предназначенных для малого бизнеса во время пандемии.

«Обвиняемые использовали кризис COVID-19, чтобы украсть миллионы долларов в виде столь необходимой государственной помощи, предназначенной для людей и предприятий, страдающих от экономических последствий самой страшной пандемии за столетие», - заявила прокурор США Трейси Л. Уилкисон.

Другой федеральный прокурор заявил, что их дело было первым в стране, переданным в суд.

Украденные деньги подпитывали расточительный образ жизни

Пара и брат Айвазян, 41-летний Артур Айвазян, были признаны виновными в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег на суде в июне. Ричард Айвазян и его брат также были осуждены за кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Согласно судебным документам и доказательствам, представленным в суде, они использовали поддельные или украденные личности, в том числе имена умерших людей и студентов по обмену, которые ненадолго посетили США много лет назад, чтобы подавать поддельные заявки на получение примерно 150 федеральных займов для оказания помощи при пандемии для фиктивных целей. предприятия в долине Сан-Фернандо.

Федеральная прокуратура сообщила, что для поддержки мошеннических заявлений на получение кредита они представили поддельные документы, удостоверяющие личность, вместе с фальсифицированными налоговыми формами и ведомостями заработной платы кредиторам и Управлению малого бизнеса.

Пара вместе с братом Айвазяна и пятью сообщниками на вырученные деньги купила особняки в трех городах Южной Калифорнии - Тарзана, Глендейл и Палм-Дезерт - вместе с золотыми монетами, бриллиантами, мебелью, роскошными часами и Harley-Davidson. мотоцикл, заявили в прокуратуре.

Когда они были осуждены, им пришлось лишиться трех домов и предметов роскоши, а также банковских счетов и примерно 450 000 долларов наличными.

«Когда наша страна была наиболее уязвимой, эти люди думали только о том, чтобы набить себе карманы», - сказал Райан Л. Корнер, специальный агент Управления уголовных расследований IRS, после вынесения приговора на этой неделе. «Эти приговоры отражают серьезность этих преступлений».

Неясно, был ли Ричард Айвазян руководителем схемы, но из восьми человек, осужденных на данный момент, ему был вынесен самый длительный приговор - 17 лет. Больше никого не приговорили к сроку заключения более шести лет. Его брату Артуру Айвазяну пять лет.

При вынесении приговора в понедельник окружной судья США Стивен В. Уилсон назвал Ричарда Айвазяна «бессердечным бессердечным мошенником, не соблюдающим закон» и человеком, который «считает мошенничество достижением».

Трое детей пары присутствовали в зале суда, чтобы стать свидетелями вынесения приговора их родителям и дяде.

Адвокат Айвазян говорит, что это еще не все

Местонахождение Ричарда Айвазяна и Мариетты Терабелян остается неизвестным. ФБР предлагает вознаграждение в размере 20 000 долларов за информацию, ведущую к их аресту.

Ашвин Дж. Рам, поверенный Айвазяна-старшего, сказал, что прокуратура нарисовала преувеличенную картину причастности его подзащитного.

«Следует отметить, что правительство неоднократно заявляло, что это дело на сумму 18 или 20 миллионов долларов, в зависимости от дня и того, кто выступал», - сказал Рам CNN. Однако на заседании суда суд установил, что Ричард Айвазян несет ответственность только за убытки в размере 1,5 миллиона долларов. Это далеко от правительственной теории этого дела».

Рам сказал, что не разговаривал с Айвазяном с тех пор, как он бежал в августе. Он считает, что если бы его клиент был в суде, он бы объяснил свою версию истории.

«К сожалению, г-н Айвазян не присутствовал, чтобы завершить картину для суда», - сказал он. «Это пролило бы свет на его биографию и опыт, в том числе на его роль лидера сообщества, бизнес-ангела, отца и мужа».

Рам также сказал, что семья пары считает, что они могли быть похищены другими сообщниками.

«Он (Айвазян) обвиняется в сговоре с десятками людей, и лишь немногим предъявлены обвинения. Так что, если он действительно главарь, кто-то там может захотеть заставить его замолчать».

Рам добавил, что в дополнение к сообщению своим детям, в прощальной записке пары также упоминались угрозы, с которыми они сталкиваются: «что-то в том, что они уезжают, чтобы избежать опасности для семьи».

Он призвал правительство провести расследование.

Адвокат Терабелиана Райан Фрейзер описал ее CNN как «любящую мать и преданную жену, которая без устали поддерживает не только своих троих детей, но и своих родителей, свекровь и сестру». Он добавил, что «судья Уилсон признал это в своем приговоре, наложив значительно меньше одной трети срока, предусмотренного прокуратурой в своем меморандуме».

Фрейзер отказался отвечать на дальнейшие вопросы о своем клиенте или мошеннической кредитной схеме.

Информация об адвокате Артура Айвазяна пока не доступна.

Опекуны детей надеялись отправить их в Армению.

По словам Рам, трое детей пары находятся на попечении своих бабушек и назначенного судом опекуна.

Он сказал, что их опекуны недавно подали экстренное заявление о выдаче им паспортов для поездки в Армению, где у них есть родственники.

По его словам, опекуны надеялись отправить детей в Армению, чтобы избежать появления в СМИ цирка вокруг вынесения приговора их родителям, но паспорта не были утверждены.

Рам также заявил, что возражал против вынесения судом приговора Ричарду Айвазяну и Терабеляну заочно, добавив, что он хотел, чтобы слушание было отложено до тех пор, пока они не появятся снова.

Еще пятеро южных калифорнийцев, в том числе жена Артура Айвазяна, признали себя виновными по различным пунктам обвинения. Четверо из них были приговорены к срокам от испытательного срока до шести лет лишения свободы.

Приговор жене Артура Айвазяна намечен на 6 декабря, но судья еще не вынес решение об отзыве ее заявления о признании вины.