Пара из Калифорнии исчезла после кражи миллионов из фондов помощи по COVID-19

Ричард Айвазян и его жена Мариэтта Терабелян были приговорены к тюремному заключению за участие в масштабной мошеннической схеме по оказанию помощи в связи с коронавирусом, когда они отключили свои электронные браслеты слежения и покинули свой дом в Калифорнии, бросив своих троих детей-подростков.
Они оставили машинописную записку детям 13, 15 и 16 лет.
Это было в конце августа. Спустя почти три месяца - и через пять месяцев после их осуждения в июне - пару все еще не нашли. Их ищет ФБР.
Это не помешало судье на этой неделе приговорить 43-летнего Айвазяна и 37-летнего Терабеляна к 17 и шести годам лишения свободы соответственно. Прокуроры заявили, что они и другие сотрудники реализовали схему по кражи более 20 миллионов долларов из фондов помощи, предназначенных для малого бизнеса во время пандемии.
Другой федеральный прокурор заявил, что их дело было первым в стране, переданным в суд.
Украденные деньги подпитывали расточительный образ жизни
Пара и брат Айвазян, 41-летний Артур Айвазян, были признаны виновными в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег на суде в июне. Ричард Айвазян и его брат также были осуждены за кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах.
Согласно судебным документам и доказательствам, представленным в суде, они использовали поддельные или украденные личности, в том числе имена умерших людей и студентов по обмену, которые ненадолго посетили США много лет назад, чтобы подавать поддельные заявки на получение примерно 150 федеральных займов для оказания помощи при пандемии для фиктивных целей. предприятия в долине Сан-Фернандо.
Федеральная прокуратура сообщила, что для поддержки мошеннических заявлений на получение кредита они представили поддельные документы, удостоверяющие личность, вместе с фальсифицированными налоговыми формами и ведомостями заработной платы кредиторам и Управлению малого бизнеса.
Пара вместе с братом Айвазяна и пятью сообщниками на вырученные деньги купила особняки в трех городах Южной Калифорнии - Тарзана, Глендейл и Палм-Дезерт - вместе с золотыми монетами, бриллиантами, мебелью, роскошными часами и Harley-Davidson. мотоцикл, заявили в прокуратуре.
Когда они были осуждены, им пришлось лишиться трех домов и предметов роскоши, а также банковских счетов и примерно 450 000 долларов наличными.
Неясно, был ли Ричард Айвазян руководителем схемы, но из восьми человек, осужденных на данный момент, ему был вынесен самый длительный приговор - 17 лет. Больше никого не приговорили к сроку заключения более шести лет. Его брату Артуру Айвазяну пять лет.
При вынесении приговора в понедельник окружной судья США Стивен В. Уилсон назвал Ричарда Айвазяна «бессердечным бессердечным мошенником, не соблюдающим закон» и человеком, который «считает мошенничество достижением».
Трое детей пары присутствовали в зале суда, чтобы стать свидетелями вынесения приговора их родителям и дяде.
Адвокат Айвазян говорит, что это еще не все
Местонахождение Ричарда Айвазяна и Мариетты Терабелян остается неизвестным. ФБР предлагает вознаграждение в размере 20 000 долларов за информацию, ведущую к их аресту.
Ашвин Дж. Рам, поверенный Айвазяна-старшего, сказал, что прокуратура нарисовала преувеличенную картину причастности его подзащитного.
Рам сказал, что не разговаривал с Айвазяном с тех пор, как он бежал в августе. Он считает, что если бы его клиент был в суде, он бы объяснил свою версию истории.
Рам также сказал, что семья пары считает, что они могли быть похищены другими сообщниками.
Рам добавил, что в дополнение к сообщению своим детям, в прощальной записке пары также упоминались угрозы, с которыми они сталкиваются: «что-то в том, что они уезжают, чтобы избежать опасности для семьи».
Он призвал правительство провести расследование.
Адвокат Терабелиана Райан Фрейзер описал ее CNN как «любящую мать и преданную жену, которая без устали поддерживает не только своих троих детей, но и своих родителей, свекровь и сестру». Он добавил, что «судья Уилсон признал это в своем приговоре, наложив значительно меньше одной трети срока, предусмотренного прокуратурой в своем меморандуме».
Фрейзер отказался отвечать на дальнейшие вопросы о своем клиенте или мошеннической кредитной схеме.
Информация об адвокате Артура Айвазяна пока не доступна.
Опекуны детей надеялись отправить их в Армению.
По словам Рам, трое детей пары находятся на попечении своих бабушек и назначенного судом опекуна.
Он сказал, что их опекуны недавно подали экстренное заявление о выдаче им паспортов для поездки в Армению, где у них есть родственники.
По его словам, опекуны надеялись отправить детей в Армению, чтобы избежать появления в СМИ цирка вокруг вынесения приговора их родителям, но паспорта не были утверждены.
Рам также заявил, что возражал против вынесения судом приговора Ричарду Айвазяну и Терабеляну заочно, добавив, что он хотел, чтобы слушание было отложено до тех пор, пока они не появятся снова.
Еще пятеро южных калифорнийцев, в том числе жена Артура Айвазяна, признали себя виновными по различным пунктам обвинения. Четверо из них были приговорены к срокам от испытательного срока до шести лет лишения свободы.
Приговор жене Артура Айвазяна намечен на 6 декабря, но судья еще не вынес решение об отзыве ее заявления о признании вины.