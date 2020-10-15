Накануне в квартиру пенсионерки на улице Савушкина в Приморском районе Петербурга явились две женщины. Одной на вид 25 лет, другой – около 45-ти. Обе были в медицинских масках.
Незнакомки предложили бабушке поменять деньги по «выгодному курсу». Пенсионерка выложила им свои накопления - 1 500 000 рублей. Которые благополучно исчезли вместе с «благодетельницами».
По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело.
В Петербурге две аферистки «обменяли» пенсионерке полутора миллионов рублей
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
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Полутора миллионов рублей лишилась 90-летняя жительница Приморского района после общения с мошенницами.
Накануне в квартиру пенсионерки на улице Савушкина в Приморском районе Петербурга явились две женщины. Одной на вид 25 лет, другой – около 45-ти. Обе были в медицинских масках.
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