В Петербурге две аферистки «обменяли» пенсионерке полутора миллионов рублей

Накануне в квартиру пенсионерки на улице Савушкина в Приморском районе Петербурга явились две женщины. Одной на вид 25 лет, другой – около 45-ти. Обе были в медицинских масках.

Незнакомки предложили бабушке поменять деньги по «выгодному курсу». Пенсионерка выложила им свои накопления - 1 500 000 рублей. Которые благополучно исчезли вместе с «благодетельницами».

По факту кражи в крупном размере возбуждено уголовное дело.