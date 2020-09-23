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Питерец.ру » Статьи » Дом, семья, дети » Mamba и Центр «Насилию.нет» помогут жертвам домашнего насилия

Mamba и Центр «Насилию.нет» помогут жертвам домашнего насилия

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
ВКонтакте
Известный сервис знакомств и социальный Центр «Насилию.нет» 23 сентября запустили специальную акцию.

Известный сервис знакомств и социальный Центр «Насилию.нет» 23 сентября запустили специальную акцию. Пользователи Mamba смогут приобретать и дарить другу специальные виртуальные подарки, средства от реализации которых будут направлены на помощь пострадавшим от насилия в семье и на широкое освещение этой проблемы в медиа.

Вместе с новой линейкой подарков приложение Mamba вносит изменение в свое пользовательское соглашение: там появится блок о принципах ненасильственного общения, который сформулировали специалисты центра. Обновленное соглашение гласит, что начиная использовать сервис Mamba, человек понимает и принимает следующий пункт: «Я понимаю, что такое личные границы других людей, поэтому обязуюсь не применять насилие в психологической или физической форме при общении с другими пользователями».

На Мамбе 97% виртуальных подарков дарят мужчины. Это хороший способ привлечь к себе внимание девушки и начать диалог нестандартно. Мы подумали, что это будет концептуально и символично, если подарки будут особенными. И мужчины Мамбы, которые находятся в поиске пары, будут таким образом помогать девушкам, которые пострадали в отношениях. И продемонстрируют не только симпатию и желание познакомиться, но и поучаствуют в социально значимом проекте, — говорит директор по маркетингу Петр Бойцов.

Когда к нам приходят конкретные люди и получают от нас помощь, мы понимаем, что меняем их жизнь к лучшему. Не менее важно наше просветительское направление: благодаря ему миллионы людей могут изменить свое отношение к проблеме, о которой они или не знали, или имели неверное представление. Благодаря таким партнерским проектам нам действительно удается говорить с очень большой аудиторией, за что мы благодарны сервису Mamba, который предложил нам свою помощь. Мы надеемся, что нам удастся многое вместе, — Анна Ривина, к.ю.н., директор Центра «Насилию.нет».

О КОМПАНИИ
Мамба — одна из крупнейших площадок для новых знакомств в России, где ежедневно знакомится 3 млн человек. Сервис предоставляет возможность мультиформатного поиска пары и учитывает все тренды мировой дейтинг-индустрии. Особенное внимание в сервисе уделяется вопросам безопасности и комфортного общения. Все базовые функции приложения бесплатны и включают в себя регистрацию, заполнение профайла, переписку, гибкий поиск, свайпы и прямые эфиры.

ЦЕНТР «НАСИЛИЮ.НЕТ»
«Насилию.нет» — большой и уникальный для России проект о проблеме домашнего насилия. Психологи и юристы центра помогают пострадавшим распознать домашнее насилие и защитить свои права. «Насилию.нет» консультирует не только пострадавших, но и авторов насилия — на занятиях их учат справляться с агрессией. Вместе с адресной помощью центр занимается образовательной работой: привлекает к обсуждению проблемы домашнего насилия известных людей, представителей бизнеса и крупные СМИ. С 2019 года у центра «Насилию.нет» появилось свое пространство в Москве, куда могут прийти все те, кому нужна помощь.

По сообщению Spb.plus.rbc.ru.

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