В Ленобласти мужчина подозревается в сексуальном насилии над собственными детьми

Накануне в квартире дома по улице Мира в Сосновом Бору полицейские задержали 26-летнего безработного местного жителя. В этот же день районный отдел СК по Ленобласти возбудил уголовные дела по составу "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

По информации нашего издания, дело возбуждено после того как 23 марта в полицию обратилась сотрудница местного центра социального обслуживания. Она рассказала, что после проверки квартиры на Мира инспектором по делам несовершеннолетних, в центр были доставлены две девочки четырёх и пяти лет. Проверка зафиксировала в квартире антисанитарные условия.

Дети были осмотрены медиками и опрошены специалистами. По совокупности результатов обследования выяснилось, что как минимум с декабря прошлого года по март нынешнего дети подвергались сексуальному насилию.

Примечательно, что в ноябре прошлого года в суд с иском о лишении матери и отца родительских прав обратилась опека. Суд отказал.

Подозреваемый задержан на двое суток, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.