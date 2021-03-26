ента новостей

17:13
Выставка Ярослава Гержедовича «Восхитительные подробности»
17:09
Фестиваль «ЭкоДни на Садовой»
17:05
Аудитория имени Владимира Александрова торжественно открыта в Корабелке
12:19
В Ленобласти мужчина подозревается в сексуальном насилии над собственными детьми
10:59
В Петербурге полицейские задержали распространителя синтетических наркотиков
08:35
Он отрицал Холокост
20:59
Петербуржцы вновь выйдут на закраску рекламы наркотиков
20:54
Игрок питерского «Зенита» приблизился к историческому рекорду
20:52
Депутаты запретят застройку Ржевского лесопарка
20:50
В Большом зале филармонии прозвучит Четвертая симфония Шостаковича
20:47
Без света на час останутся 40 зданий в Петербурге
20:45
Премьера перформанса по пьесе Ирады Берг «Дальше мы сами»
13:34
Спортсменки из Петерюурга стали победительницами первенства России по флорболу
13:23
День партизанской славы пройдёт в онлайн-режиме
12:44
В Петербурге полицеские пресекли деятельность группы обнальщиков
12:41
В Ленобласти произошел взрыв в квартире. Мужчина пострадал во время разборки снаряда времен ВОВ
12:22
В Петербурге аферисты уговорили пенсионерка инвестировать деньги на брокерский сайт
11:54
В Петербурге мужчина стал фигурантом уголовного дела после ложного сообщения о краже автомобиля
07:14
Новая столица?
07:10
С рыбаками нужно строже?
02:29
СКА смог дважды подряд обыграть «Динамо» в Москве во втором раунде плей-офф
18:56
Лидия Дробич: «Наши ученики умеют говорить, мечтать и думать на русском языке»
15:27
В Ленобласти кастрация будет по желанию
14:00
В Петербурге коронавирусные ограничения продлены до конца апреля
13:53
В Ленобласти хотят построить этнопарк
13:49
Нахимовское военно-морское училище в Санкт-Петербурге посетил Михаил Романов
13:22
В Петербурге мужчина в маске пытался ограбить банк
10:31
В Ленобласти ликвидирована подпольная нарколаборатория
09:45
Байден уйдет в отставку?
09:23
В Кудрово против вырубки берез
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мужчина подозревается в сексуальном насилии над собственными детьми

В Ленобласти мужчина подозревается в сексуальном насилии над собственными детьми

0
79
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
PiXABAY
В Сосновом Бору задержан мужчина, подозреваемый в сексуальном насилии над двумя дочерьми четырёх и пяти лет

Накануне в квартире дома по улице Мира в Сосновом Бору полицейские задержали 26-летнего безработного местного жителя. В этот же день районный отдел СК по Ленобласти возбудил уголовные дела по составу "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

По информации нашего издания, дело возбуждено после того как 23 марта в полицию обратилась сотрудница местного центра социального обслуживания. Она рассказала, что после проверки квартиры на Мира инспектором по делам несовершеннолетних, в центр были доставлены две девочки четырёх и пяти лет. Проверка зафиксировала в квартире антисанитарные условия.

Дети были осмотрены медиками и опрошены специалистами. По совокупности результатов обследования выяснилось, что как минимум с декабря прошлого года по март нынешнего дети подвергались сексуальному насилию.  

Примечательно, что в ноябре прошлого года в суд с иском о лишении матери и отца родительских прав обратилась опека. Суд отказал.   

Подозреваемый задержан на двое суток, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Источник: 47News
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

21-04-2020, 11:26
В Ленобласти мужчину подозревают в изнасиловании малолетней дочери
8-08-2018, 09:20
В Ленобласти мигранта подозревают в сексуальном насилии над малолетней девочкой
3-10-2018, 10:20
В Ленобласти задержали педофила
14-03-2018, 12:20
В Ленобласти молодой мужчина надругался над 4-летней девочкой
4-09-2017, 10:57
В Ленобласти задержан педофил
7-12-2020, 12:00
В Красногвардейском районе задержан 46-летний педофил

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
246
22-03-2021, 10:36
В Ленобласти на трассе "Сортавала" произошло смертельное ДТП
1
233
18-03-2021, 13:00
Cерьезное ДТП в Металлострое
0
286
11-03-2021, 15:03
В Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта
0
860
24-02-2021, 11:37
В Ленобласти школьный автобус попал в ДТП
Наверх