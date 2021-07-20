Технический отчет по обращению с отходами

Для оформления экологического отчета по отходам необходимо в составе проекта сделать технический отчет. Он будет содержать данные о количестве образовавшихся отходов и о местах их размещения, если такие имеются. Технический отчет или отчет по обращению с отходами оформляют на основании данных первичного учета по форме федерального статистического наблюдения No 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов производства и потребления».

Для чего нужен экологический отчет

В отчете приводят данные по отходам, которые образовались из различных источников и находятся на территории предприятия, а также о местах их размещения. Технический отчет составляет отдел охраны окружающей среды и отдел главного механика. В отчетах отражаются следующие показатели:

данные об образовавшихся отходах за год или его часть;

сведения о количестве отходов, переданных другим организациям для переработки или размещения;

описание мест размещения отходов (указывается место размещения отходов, его адрес, назначение, площадь, вид размещения и др.);

данные о местах накопления отходов;

сведения о лицах, ответственных за обращение с отходами и за сбор, накопление, обезвреживание и размещение отходов, а также контакты этих лиц;

Также в техническом отчете должны быть отражены данные о соблюдении предприятием законодательства в области обращения с отходами, в том числе и данные по паспортизации опасных отходов. Он должен составляться в отношении каждого обособленного подразделения в течение месяца с года регистрации юридического лица (в случае отсутствия обособленных подразделений – с момента создания).

Кто требует делать экологический отчет

Экологический отчет требуют от всех юридических лиц, в штате которых есть сотрудники, чьи прямые обязанности связаны с обращением с отходами. В зависимости от вида деятельности и сферы, в которой работает компания, экологический отчет может быть, как общим, так и специальным. Общий отчет о деятельности предприятия, как правило, предоставляется на ежегодной основе.

Экологический же отчет для предприятий, осуществляющих деятельность в области размещения отходов, должен предоставляться ежегодно, начиная с года, следующего за годом, когда было прекращено действие лицензии, на основании которой они ведут такой вид деятельности.



