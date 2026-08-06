ента новостей

11:53
В Ленобласти подросток выстрелил из пневматического пистолета в работника насосной станции
11:03
В Невском районе задержали подозреваемых в поджоге автомобиля
10:59
В Кронштадте мужчин жестоко избил местного жителя
10:54
В Петербурге охранник бизнес-центра избил своего коллегу
10:23
В музее-усадьбе «Пенаты» завершен основной этап реставрации
20:59
Внешнее кольцо КАД на участке реконструкции перекроют до 15 ноября
20:49
На Краснопутиловской улице женщина погибла под колесами «Газели»
11:23
Выставка «Архитектура мифа: Металл, Камень и Цвет»
11:19
В Ленобласти на трассе «Кола» начинаются работы по ликвидации колейности
11:14
В Парголово задержали мужчину, напавшего с ножом на соседа
11:09
В Петербурге подростка задержали за разбойное нападение на сверстников
11:03
В Мурино задержали мужчину, обокравшего свою сожительницу
10:58
В Ленобласти задержали водителя, распылившего перцовку в своего обидчика
10:54
В Петербурге задержали дропа, обманувшего пенсионерку из поселка Понтонный
10:49
В Петербурге поймали рецидивиста, обокравшего пенсионерку с Васильевского острова
10:42
В Приморском районе задержали мужчину, избившего своего оппонента в ходе конфликта
15:17
В Парголово конфликт на остановке закончился поножовщиной
09:52
На проспекте Косыгина в ДТП пострадали двое детей
09:48
В Курортном районе пьяного лихача задерживали со стрельбой
20:07
На двух участках трассы «Сортавала» перекроют полосы движения
12:45
В Петербурге задержаны двое подозреваемых в грабеже на Северном проспекте
12:39
В Белоострове две девушки распылили перцовый баллончик в сторону женщины и ребенка
12:29
В Петербурге на улице Вавиловых напали на двух подростков
12:24
В Петербурге в ДТП на Лиговском проспекте погиб велосипедист
12:06
В Ленобласти полицейские проверили поселения кочевого народа
11:14
На КАД в районе развязки с Рябовским шоссе на месяц перекроют две полосы
11:12
«Динамо» играет вничью в Смоленске – 1:1
10:52
На Невском проспекте воссоздают исторический облик крупнейшего архитектурного ансамбля XVIII – XX веков
10:47
Ладожский мост в составе трассы «Кола» полностью закроют на два часа
21:37
В Санкт-Петербурге вручили Международную премию «Настоящий друг»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти подросток выстрелил из пневматического пистолета в работника насосной станции

В Ленобласти подросток выстрелил из пневматического пистолета в работника насосной станции

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Ленинградской области полицейские проводят проверку после конфликта с участием подростков

5 августа к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о конфликте возле одного из домов в поселке Новый Свет.

Прибывшие на место происшествия полицейские по горячим следам установили и доставили в отдел полиции двух несовершеннолетних жителей поселка в возрасте 11 и 15 лет. По предварительной информации, конфликт произошел после того, как работник канализационной насосной станции сделал подросткам замечание из-за нахождения рядом с открытым люком.

В результате произошедшего конфликта, один из подростков получил телесные повреждения. После этого, по предварительным данным, несовершеннолетний вернулся домой, взял пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону мужчины. 

Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, от госпитализации он отказался.

Подросток также обратился в медицинское учреждение вместе с матерью, где ему была оказана необходимая помощь. Полицейские изъяли пневматический пистолет. 

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, собранные полицией материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

13-07-2026, 12:06
В центре Петербурга задержали четверых участников конфликта со стрельбой
3-08-2026, 12:29
В Петербурге на улице Вавиловых напали на двух подростков
11-03-2024, 09:59
В Ленобласти задержали участников конфликта в со стрельбой в поселке Новый Свет
28-08-2024, 13:18
В Ленобласти мужчина на детской площадке выстрелил в лицо 10-летнему мальчику.
30-12-2025, 12:00
В поселке Пудость подростки стреляли по окнам из пневматического пистолета
23-08-2024, 10:21
В Петербурге мужчина выстрелил из пневматического пистолета в свою мать

Происшествия на дорогах

Вчера, 20:49
На Краснопутиловской улице женщина погибла под колесами «Газели»
4-08-2026, 09:52
На проспекте Косыгина в ДТП пострадали двое детей
3-08-2026, 12:24
В Петербурге в ДТП на Лиговском проспекте погиб велосипедист
31-07-2026, 10:17
В Ленобласти иномарка влетела в стоящую спецтехнику. Погибла пассажирка легковушки
Наверх