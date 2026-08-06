В Ленобласти подросток выстрелил из пневматического пистолета в работника насосной станции

5 августа к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о конфликте возле одного из домов в поселке Новый Свет.

Прибывшие на место происшествия полицейские по горячим следам установили и доставили в отдел полиции двух несовершеннолетних жителей поселка в возрасте 11 и 15 лет. По предварительной информации, конфликт произошел после того, как работник канализационной насосной станции сделал подросткам замечание из-за нахождения рядом с открытым люком.

В результате произошедшего конфликта, один из подростков получил телесные повреждения. После этого, по предварительным данным, несовершеннолетний вернулся домой, взял пневматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону мужчины.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, от госпитализации он отказался.

Подросток также обратился в медицинское учреждение вместе с матерью, где ему была оказана необходимая помощь. Полицейские изъяли пневматический пистолет.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, собранные полицией материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.