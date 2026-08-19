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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП у поселка Лесогорский погибли два человека

В Ленобласти в ДТП у поселка Лесогорский погибли два человека

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Опубликовал: Антон78
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ВКонтакте
️ Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Выборгском районе Ленобласти

Накануне поздним вечером, 18 августа 2026 года около 23:40 на 42-ом километре автодороги «Подъезд к МАПП Светогорск», в Выборгском районе Ленинградской области 25-летний молодой человек, управляя автомобилем «Ауди» и двигаясь со стороны города Светогорск, совершил столкновение с мотоциклом под управлением 23-летнего водителя и автомобилем «Нива» под управлением 19-летнего водителя.

В результате ДТП водитель мотоцикла, водитель «Ауди» и его пассажирка 2008 года рождения, а также пассажир автомобиля «Нива» 2007 года рождения в тяжелом состоянии госпитализированы. Водитель «Нивы» и его пассажир 2006 года рождения скончались при доставлении в медицинское учреждение. 

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, ДТП
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