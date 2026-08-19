В Ленобласти в ДТП у поселка Лесогорский погибли два человека

Накануне поздним вечером, 18 августа 2026 года около 23:40 на 42-ом километре автодороги «Подъезд к МАПП Светогорск», в Выборгском районе Ленинградской области 25-летний молодой человек, управляя автомобилем «Ауди» и двигаясь со стороны города Светогорск, совершил столкновение с мотоциклом под управлением 23-летнего водителя и автомобилем «Нива» под управлением 19-летнего водителя.

В результате ДТП водитель мотоцикла, водитель «Ауди» и его пассажирка 2008 года рождения, а также пассажир автомобиля «Нива» 2007 года рождения в тяжелом состоянии госпитализированы. Водитель «Нивы» и его пассажир 2006 года рождения скончались при доставлении в медицинское учреждение.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.