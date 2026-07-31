В поселке Рябово пьяный мужчина поджог автомобиль бывшей супруги

Накануне вечером, 30 июля около 17:05 к полицейским обратилась 46-летняя женщина, которая сообщила о том, что возле дома 12 по Московскому шоссе в поселке Рябово, Тосненского района Ленобласти горит ее автомобиль «Лада Веста».

Прибывший на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 46-летнего бывшего мужа заявительницы, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В результате возгорания автомобиль выгорел частично, пострадавших нет. Материальный ущерб устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.