Во Всеволожске конфликт мужчин завершился стрельбой из травматики

12 июля к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о том, что возле одного из кафе в городе Всеволожск неизвестный выстрелил 39-летнему мужчине в ногу.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан 53-летний индивидуальный предприниматель.

По предварительной информации, между мужчинами произошел внезапный конфликт, в ходе которого подозреваемый произвел выстрел из зарегистрированного травматического пистолета в сторону своего оппонента.

С места происшествия полицейскими изъят травматический пистолет и 5 патронов к нему.

Первоначально по факту произошедшего полицией было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В дальнейшем следователи действия фигуранта дополнительно квалифицировали по ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Задержанного поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.

Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.