В Петербурге охранник бизнес-центра избил своего коллегу

3 августа к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что в одном из бизнес-центров на Гельсингфорсской улице между сотрудниками охранной организации произошел конфликт, в результате которого один из работников получил серьезные травмы и был госпитализирован. Пострадавшего 46-летнего охранника доставили в больницу с множественными травмами в тяжелом состоянии.

4 августа возле одного из домов на Тихорецком проспекте сотрудники уголовного розыска, по подозрению в совершении указанного преступления задержали 46-летнего сотрудника той же охранной организации.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ. Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.