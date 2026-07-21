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Питерец.ру » Общество » На трассе Р-21 «Кола» Ладожский мост полностью закроют на два часа

На трассе Р-21 «Кола» Ладожский мост полностью закроют на два часа

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Ладожский мост в составе федеральной трассы Р-21 «Кола» полностью закроют на два часа для демонтажа металлических опор и реверсивных светофоров

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о полном перекрытии движения автомобильного транспорта на Ладожском мосту 22 июля с 00:30 до 02:30. Ограничения движения введены в связи с проведением планово-предупредительных работ на 40-м километре трассы Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленинградской области.

Как пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, будет полностью перекрыто движение автотранспорта для демонтажа и монтажа П-образных опор и светофоров, используемых для реверсивного движения. Эти работы необходимы для переноса указанного оборудования на противоположную сторону моста.

Данные мероприятия проводятся с целью последующего переключения транспортного потока на другую половину моста, которое запланировано на 10:00.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства, связанные с проведением работ, и рекомендует всем участникам дорожного движения учитывать эту информацию при планировании своих поездок.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, Ладожский мост, ремонт дорог
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