В Петербурге подростка задержали за разбойное нападение на сверстников

Вечером 2 августа, около 18:15 к полицейским поступила информация от очевидца о том, что в общежитие одного из ВУЗов, расположенного на улице Вавиловых, вошли двое подростков 15 и 16 лет с ранами и ожогами.

Двое пострадавших обратились за медпомощью и были отпущены на амбулаторное лечение. Несовершеннолетние рассказали, что к ним подошли неизвестные, спровоцировали конфликт, в ходе которого один из агрессоров выстрелил в них из сигнальной ракетницы и распылил аэрозольный перцовый баллончик, после чего все нападавшие скрылись.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Поздним вечером 3 августа, около 22:00 возле дома 90 по Гражданскому проспекту сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 16-летнего учащегося одного из колледжей, который требовал у студентов отдать их вещи.

Злоумышленника поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ. Принимаются меры к поиску других нападавших.