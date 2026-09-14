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Питерец.ру » Происшествия » В квартире в Невском районе обнаружили тела двух семилетних детей

В квартире в Невском районе обнаружили тела двух семилетних детей

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Опубликовал: Антон78
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ВКонтакте
Следователями ГСУ СК по Санкт-Петербургу устанавливаются обстоятельства смерти двоих детей в квартире в Невском районе

Как сообщает ГСУ СК по Санкт-Петербургу, утром 14 сентября 2026 года в квартире на проспекте Обуховской Обороны, в Невском районе Санкт-Петербурга были обнаружены тела двух малолетних детей. Признаков насильственной смерти не выявлено. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

Следователи в настоящее время проводят осмотр места происшествия. Назначен комплекс судебных экспертиз, включая исследования для определения точной причины смерти детей. Иные детали дела уточняются в рамках следственных действий.

По факту гибели двух семилетних детей возбуждено уголовное дело. Расследование ведёт следственный отдел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Все по теме: Невский район, обнаружение трупа, дети
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