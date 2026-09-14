В квартире в Невском районе обнаружили тела двух семилетних детей

Как сообщает ГСУ СК по Санкт-Петербургу, утром 14 сентября 2026 года в квартире на проспекте Обуховской Обороны, в Невском районе Санкт-Петербурга были обнаружены тела двух малолетних детей. Признаков насильственной смерти не выявлено. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

Следователи в настоящее время проводят осмотр места происшествия. Назначен комплекс судебных экспертиз, включая исследования для определения точной причины смерти детей. Иные детали дела уточняются в рамках следственных действий.

По факту гибели двух семилетних детей возбуждено уголовное дело. Расследование ведёт следственный отдел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.