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В Ленобласти задержали подозреваемых в нападении на 87-летнюю пенсионерку

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Гатчинском районе Ленобласти раскрыли нападение на 87-летнюю пенсионерку

7 июля к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о том, что в одной из квартир дома 6 на Ленинградской улице в поселке Терволово обнаружена избитая пожилая женщина. 

Прибывшие на место полицейские установили, что 87-летняя хозяйка квартиры с тяжелыми травмами была госпитализирована в больницу, где помещена в реанимацию. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ. 

На следующий день полицейские при содействии Росгвардии задержали 39-летнего подозреваемого. Также был установлен и доставлен в отдел полиции его 33-летний предполагаемый сообщник. 

По предварительной информации, задержанные хотели похитить имущество потерпевшей. Один из них остался у подъезда, а второй проник в квартиру и нанес женщине множественные удары по голове. Довести свои преступные намерения до конца они не смогли по независящим от них обстоятельствам и скрылись. 

Основного подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. 

Второго участника доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный материал по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, телесные повреждения, пенсионеры
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