В Ленобласти задержали подозреваемых в нападении на 87-летнюю пенсионерку

7 июля к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступила информация о том, что в одной из квартир дома 6 на Ленинградской улице в поселке Терволово обнаружена избитая пожилая женщина.

Прибывшие на место полицейские установили, что 87-летняя хозяйка квартиры с тяжелыми травмами была госпитализирована в больницу, где помещена в реанимацию.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ.

На следующий день полицейские при содействии Росгвардии задержали 39-летнего подозреваемого. Также был установлен и доставлен в отдел полиции его 33-летний предполагаемый сообщник.

По предварительной информации, задержанные хотели похитить имущество потерпевшей. Один из них остался у подъезда, а второй проник в квартиру и нанес женщине множественные удары по голове. Довести свои преступные намерения до конца они не смогли по независящим от них обстоятельствам и скрылись.

Основного подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Второго участника доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный материал по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.