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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти дебошир бутылкой разбил стекло в рейсовом автобусе

В Ленобласти дебошир бутылкой разбил стекло в рейсовом автобусе

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Во Всеволожском районе Ленобласти задержан дебошир после инцидента в автобусе

7 июля к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о конфликте в рейсовом автобусе, следовавшем по маршруту деревня Гарболово — поселок Лесное.

По предварительным данным, неизвестный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с одним из пассажиров. После того как они вышли на остановке в поселке Ненимяки, один из участников происшествия бросил стеклянную бутылку в сторону автобуса, разбив боковое стекло. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

В результате проведенных мероприятий участковым уполномоченным полиции был установлен и задержан 28-летний подозреваемый. Злоумышленника поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, хулиганство
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