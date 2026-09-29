В Петербурге пройдет ярмарка вакансий «Новые возможности»

1 октября в историческом парке «Россия — моя история» пройдет специализированная ярмарка вакансий «Новые возможности», ориентированная на жителей Петербурга предпенсионного и пенсионного возраста.

Более 50 компаний представят свыше 1,6 тысячи рабочих мест в различных отраслях: от инженеров и водителей до поваров, воспитателей и фитнес-тренеров. Отдельно выделены предложения с гибким графиком, неполной занятостью и удаленным форматом.

Посетители смогут получить практическую помощь по составлению резюме, подготовке к собеседованию, а также узнать о курсах обучения и повышения квалификации.