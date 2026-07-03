На КАД в ДТП с грузовиком погибли два человека и пострадали трое детей

Накануне поздним вечером, 2 июля около 23:35 на 33-м километре внутреннего кольца КАД 42-летний водитель, управляя автомобилем «КИА», совершил столкновение с прицепом и автомашиной «МАЗ», под управлением 41-летнего водителя, который проводил работы по удалению дорожной разметки.

В результате дорожного происшествия водитель легкового автомобиля и его 35-летняя пассажирка погибли на месте происшествия.

Женщина в момент столкновения находилась на переднем пассажирском сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности.

Также в ДТП пострадали трое несовершеннолетних 2011, 2021 и 2024 годов рождения, которые перевозились в салоне автомобиля без детских удерживающих устройств.

Всех детей с места происшествия госпитализировали с травмами различной степени тяжести, самого младшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.