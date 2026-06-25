В Петербурге задержали пенсионерку за поджог домиков для кошек

Ранним утром 22 июня, около 00:40, в полицию поступила информация от очевидцев о поджоге кошачьих домиков возле магазина по адресу: улица Фрунзе, дом 16.

Сотрудник полиции, прибывший на место происшествия, принял заявление от 57-летней местной жительницы. Общая сумма материального ущерба оценивается в 5 573 рубля. Благодаря оперативным действиям пожар был ликвидирован, никто из людей не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества.

24 июня, в 10:00, по адресу: улица Фрунзе, дом 23, была задержана 71-летняя пенсионерка. По версии следствия, именно она совершила поджог из хулиганских побуждений. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.