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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали пенсионерку за поджог домиков для кошек

В Петербурге задержали пенсионерку за поджог домиков для кошек

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Московского района Петербурга задержали пенсионерку за поджог 

Ранним утром 22 июня, около 00:40, в полицию поступила информация от очевидцев о поджоге кошачьих домиков возле магазина по адресу: улица Фрунзе, дом 16.

Сотрудник полиции, прибывший на место происшествия, принял заявление от 57-летней местной жительницы. Общая сумма материального ущерба оценивается в 5 573 рубля. Благодаря оперативным действиям пожар был ликвидирован, никто из людей не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества.

24 июня, в 10:00, по адресу: улица Фрунзе, дом 23, была задержана 71-летняя пенсионерка. По версии следствия, именно она совершила поджог из хулиганских побуждений. В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Все по теме: Московский район, поджог, пенсионеры
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