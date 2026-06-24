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Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине задержали дропа из Шушар за обман пенсионерки

В Гатчине задержали дропа из Шушар за обман пенсионерки

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Гатчины задержали дропа из Шушар, помогавшего мошенникам в обмане пенсионерки

23 июня к полицейским Гатчины поступило заявление от 80-летней пенсионерки. Пожилая женщина сообщила, что 19 июня этого года, став жертвой телефонных мошенников, она передала курьеру, представившемуся сотрудником некой "финансовой организации", сумму в размере 400 000 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, совершенного в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали на улице Красной в Гатчине 26-летнего неработающего жителя поселка Шушары. По предварительной информации, он выступал в роли курьера, посредством которого действовали телефонные мошенники. Задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

В настоящее время проводится проверка на предмет причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории региона. 

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, мошенничество, пенсионеры
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