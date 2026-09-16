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Питерец.ру » Происшествия » В Кудрово раскрыли кражу из ювелирного магазина

В Кудрово раскрыли кражу из ювелирного магазина

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Кудрово раскрыта кража из ювелирного магазина, продавец и курьер задержаны

3 сентября около 19:50 к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация от сотрудницы ювелирного магазина в Кудрово, расположенного на Мурманском шоссе. Сообщалось о краже ювелирных изделий и денежных средств из торговой точки.

В ходе проведённых мероприятий выяснилось, что 20-летняя продавщица передала неизвестному мужчине три пакета с украшениями и наличными из кассы. Затем, забрав ещё два таких же пакета, она покинула магазин.

Позднее, на Европейском проспекте в Кудрово, сотрудниками уголовного розыска была задержана сама продавщица. Она пояснила, что неизвестные, представившись экспертами, убедили её передать ценности курьеру под предлогом проведения некой "экспертизы".

В тот же день, на улице Ленсовета, был задержан 17-летний молодой человек, который, по данным следствия, выполнял роль курьера.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Оба подозреваемых задержаны.

На данный момент следствие ведётся с целью установления всех участников преступной схемы, включая лиц, руководивших действиями продавца по телефону, а также для розыска похищенного имущества.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, кража
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