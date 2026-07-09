ента новостей

13:13
В Ленобласти задержали подозреваемых в нападении на 87-летнюю пенсионерку
13:02
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
12:58
В Ленобласти на Новоприозерском шоссе после ДТП пострадал дорожный рабочий
12:53
В Ленобласти дебошир бутылкой разбил стекло в рейсовом автобусе
12:47
На КАД между развязками с Парашютной улицей и ЗСД перекроют две полосы
12:44
В Невском районе задержали женщину, похитившую телефон
12:39
В Петербурге пенсионер передал телефонным мошенникам более 95 миллионов рублей
11:32
В центре Петербурга двое молодых людей напали на администратора магазина
21:25
В Ленобласти в массовом ДТП с грузовиками погиб один человек
11:35
В Волхове задержали стрелка из пневматической винтовки
11:28
В Петербурге задержали подростка, работавшего на мошенников
11:21
На Невском проспекте завершается капитальный ремонт дома с химерами и кокошниками
11:12
В Петербурге избили и ограбили постояльца гостиницы
11:06
В Невском районе мужчина избил соседа монтировкой
10:48
В Ленобласти задержали наркосбытчика, подозреваемого в продаже персональных данных граждан
21:07
В Петербурге на куполе строящегося храма Воскресения Христова установили крест
21:01
Беглов поручение о воссоздании Дома Ропса на Петровской косе
15:46
На трассе Р-23 в Гатчинском муниципальном округе Ленобласти введут реверсивное движение
15:38
Выставка «Безграничные возможности тела»
12:21
В Ленобласти сотрудники ГАИ со стрельбой задержали пьяного лихача
12:14
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге «Дома Ропса»
12:06
В Невском районе задержан дроп, оставивший пенсионера без накоплений
12:02
В Московском районе поймали поджигателя мусорных контейнеров
12:24
На трассе «Кола» в районе Лодейного Поля введут реверсивное движение
12:22
На трассе «Скандинавия» у посёлка Огоньки перекроют две полосы
12:19
Петербургское дерби между «Звездой» и «Динамо» завершилось вничью
12:08
В Ленобласти мужчина порезал колесо рейсового автобуса
12:05
В Ленобласти в ДТП с мопедами погибли два человека
09:43
На улице Правды на реставрационном объекте искали мигрантов
12:45
На внешнем кольце КАД между вантовым мостом и развязкой с Колтушским шоссе перекроют одну полосу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионер передал телефонным мошенникам более 95 миллионов рублей

В Петербурге пенсионер передал телефонным мошенникам более 95 миллионов рублей

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
В Петербурге телефонные мошенники выманили у петербургского пенсионера свыше 95 миллионов рублей

7 июля к полицейским Центрального района Петербурга поступило заявление от 79-летнего местного жителя, сообщившего, сто стал жертвой телефонных мошенников.

По предварительным данным, на протяжении нескольких недель неизвестные, представляясь сотрудниками различных структур, под предлогом необходимости декларирования денежных средств убеждали мужчину передавать курьерам наличные деньги и золотые слитки.

В общей сложности пожилой мужчина передал аферистам более 95 миллионов рублей, включая денежные средства и драгоценные металлы.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех участников преступной схемы и их задержание.

Все по теме: Центральный район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

7-02-2025, 13:07
В Павловске пожилой мужчина передал мошенникам около 20 млн рублей
14-11-2024, 10:04
В Петербурге известный балетмейстер отдел мошенникам более 15 млн рублей
6-02-2024, 12:23
Пенсионерка с улицы Софьи Ковалевской отдала мошенникам 7 млн рублей
5-08-2025, 09:17
Пожилой мужчина с проспекта Мориса Тореза передал мошенникам более 5,6 млн рублей
17-05-2024, 12:38
В Кировском районе пенсионер перевел мошенникам 8 млн рублей
25-07-2023, 13:03
Пенсионер с васильевского острова перевел мошенникам 14,6 млн рублей

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:02
В Ленобласти в ДТП пострадал подросток на питбайке
Сегодня, 12:58
В Ленобласти на Новоприозерском шоссе после ДТП пострадал дорожный рабочий
Вчера, 21:25
В Ленобласти в массовом ДТП с грузовиками погиб один человек
6-07-2026, 12:05
В Ленобласти в ДТП с мопедами погибли два человека
Наверх