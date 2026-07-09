В Петербурге пенсионер передал телефонным мошенникам более 95 миллионов рублей

7 июля к полицейским Центрального района Петербурга поступило заявление от 79-летнего местного жителя, сообщившего, сто стал жертвой телефонных мошенников.

По предварительным данным, на протяжении нескольких недель неизвестные, представляясь сотрудниками различных структур, под предлогом необходимости декларирования денежных средств убеждали мужчину передавать курьерам наличные деньги и золотые слитки.

В общей сложности пожилой мужчина передал аферистам более 95 миллионов рублей, включая денежные средства и драгоценные металлы.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех участников преступной схемы и их задержание.