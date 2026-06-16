В Невском районе пьяная ссора закончилась поножовщиной

Вечером 15 июня, примерно в 20:00, правоохранительные органы Невского района Петербурга получили информацию об обнаружении мертвого мужчины в квартире по адресу Октябрьская набережная, дом 80, корпус 2. На теле погибшего имелись следы насилия.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тело 57-летнего мужчины, проживавшего в этом же доме, с ножевыми ранениями.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по улице Чапаева был задержан 55-летний безработный местный житель, которого подозревают в причастности к совершению данного преступления.

Предварительно установлено, что причиной конфликта стало совместное употребление алкогольных напитков.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту убийства (часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.