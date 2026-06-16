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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе пьяная ссора закончилась поножовщиной

В Невском районе пьяная ссора закончилась поножовщиной

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Невского района Петербурга задержали подозреваемого в убийстве местного жителя

Вечером 15 июня, примерно в 20:00, правоохранительные органы Невского района Петербурга получили информацию об обнаружении мертвого мужчины в квартире по адресу Октябрьская набережная, дом 80, корпус 2. На теле погибшего имелись следы насилия.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тело 57-летнего мужчины, проживавшего в этом же доме, с ножевыми ранениями.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по улице Чапаева был задержан 55-летний безработный местный житель, которого подозревают в причастности  к совершению данного преступления.

Предварительно установлено, что причиной конфликта стало совместное употребление алкогольных напитков.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту убийства (часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

Все по теме: Невский район, ножевое ранение, убийство
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