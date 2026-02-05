ента новостей

21:54
СКА победил «Северсталь» со счётом 3:1
16:49
На путепроводе над КАД введут реверсивное движение
14:31
Петербург начали готовить к весне – в городе началась формовочная обрезка деревьев
14:28
В Шушарах открылся новый детский сад на Валдайской улице
14:25
В Невском районе единороссы провели встречу школьников с жительницей блокадного Ленинграда
14:02
В Петербурге продолжается создание современной и удобной сети веломаршрутов
10:06
В Кудрово задержаны участники конфликта в баре
09:45
В Петербурге задержали юную курьерша мошенников
09:43
В Петербурге задержали пожилую женщину, подозреваемую в сотрудничестве с мошенниками
09:34
В Невском районе задержали 60-летнего наркосбытчика
09:11
В Петербурге полицейские искали нелегалов на стойках Московского района
19:18
На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»
13:00
В Ленобласти на трассе «Вологда-Тихвин-Кола» в ДТП пострадали двое детей
12:55
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
12:52
В центре Петербурга задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
12:48
В двух районах Петербурга ограничат движение транспорта
12:43
В Петербурге задержали юного курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Энергетиков
12:38
В Красногвардейском районе задержали подозреваемого в грабеже
12:34
В Тосно задержали стрелка из травматического пистолета
12:29
В Калининском районе задержали уличного грабителя
12:25
В Петербурге задержали пару, распространявшую гашиш
09:45
Стартовала регистрация на «Мой Бизнес Forum»
09:40
Кинофестиваль документальных фильмов «Рерихи. Мир через Культуру»
22:39
СКА обыграл минское «Динамо» по буллитам
20:46
Выставка «Мир особенных сердец»
20:38
В Петербурге открыти улицу в честь начальника милиции блокадного Ленинграда Евгения Грушко
20:34
В Новогорелово женщина выбросила своих детей с 16 этажа, после чего свела счеты с жизнью
13:51
Фестиваль «Сударыня Масленица»
13:48
Выставка «Фронтовой быт»
11:15
Ленобласть расширяет сферы сотрудничества с Турцией
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе задержали 60-летнего наркосбытчика

В Невском районе задержали 60-летнего наркосбытчика

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Оперативниками Главка задержан местный житель, подозреваемый в сбыте наркотиков 

Вчера, 3 февраля, вблизи дома номер 6 по улице Чудновского, оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России задержали шестидесятилетнего местного жителя, имеющего криминальное прошлое, по подозрению в незаконных операциях с наркотиками.

При личном досмотре у задержанного был обнаружен и конфискован полиэтиленовый пакет, содержащий гашиш, общим весом 2,95 грамма.

В ходе последовавшего обыска в квартире задержанного был найден еще один полимерный пакет с гашишем, вес которого составил 84 грамма, а также электронные весы и материалы для упаковки.

Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, квалифицирующее действия как покушение на незаконный сбыт и производство наркотических веществ или их аналогов.

Задержанный помещен под стражу в соответствии со ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, направленные на выявление новых эпизодов преступной деятельности и установление возможных сообщников.

Все по теме: Невский район, наркотики
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

25-12-2025, 09:37
В Адмиралтейском районе задержали наркосбытчика
28-08-2025, 15:26
В Петербурге задержали подозреваемого в наркодилерстве
14-08-2025, 13:11
В Петербурге задержали квартирного наркоагронома
25-12-2025, 11:02
В Выборге задержали наркосбытчика
6-12-2025, 14:41
В Московском районе задержали мигранта-наркозакладчика
29-08-2024, 12:38
В Петербурге поймали закладчика мастер-кладов запрещенных веществ

Происшествия на дорогах

Вчера, 19:18
На трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола»» в ДТП с грузовиком погиб водитель «Рено Дастер»
Вчера, 13:00
В Ленобласти на трассе «Вологда-Тихвин-Кола» в ДТП пострадали двое детей
Вчера, 12:55
В Приморском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку
2-02-2026, 20:32
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
Наверх