В Невском районе задержали 60-летнего наркосбытчика

Вчера, 3 февраля, вблизи дома номер 6 по улице Чудновского, оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России задержали шестидесятилетнего местного жителя, имеющего криминальное прошлое, по подозрению в незаконных операциях с наркотиками.

При личном досмотре у задержанного был обнаружен и конфискован полиэтиленовый пакет, содержащий гашиш, общим весом 2,95 грамма.

В ходе последовавшего обыска в квартире задержанного был найден еще один полимерный пакет с гашишем, вес которого составил 84 грамма, а также электронные весы и материалы для упаковки.

Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, квалифицирующее действия как покушение на незаконный сбыт и производство наркотических веществ или их аналогов.

Задержанный помещен под стражу в соответствии со ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, направленные на выявление новых эпизодов преступной деятельности и установление возможных сообщников.