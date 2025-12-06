В Московском районе задержали мигранта-наркозакладчика

В Санкт-Петербурге, 3 декабря, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 28-летнего гражданина среднеазиатской республики возле дома на Пулковском шоссе. В ходе обыска его квартиры найден мефедрон весом 180,1 грамма, электронные весы и материалы для упаковки.

При личном досмотре у задержанного изъят пакет с 74 полимерными свертками, содержащими вещество растительного происхождения. Экспертиза подтвердила наличие каннабиса (марихуаны) в 10 проверенных пакетиках общим весом 9,58 грамма. Остальные образцы направлены на экспертизу.

Дополнительно, при осмотре автомобиля "Мерседес Е250", использовавшегося подозреваемым для транспортировки и хранения наркотиков, обнаружены 23 пакетика с белым кристаллическим веществом. Экспертиза установила наличие мефедрона общей массой 3,11 грамма в трех пакетиках. Оставшееся вещество будет исследовано.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30 части 3 и статье 228.1 части 4 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Ведутся оперативные мероприятия для выявления соучастников и других эпизодов преступной деятельности.