ента новостей

14:44
В Красносельском районе задержали доморощенного наркоагронома
14:41
В Московском районе задержали мигранта-наркозакладчика
14:36
На автодороге «Парголово-Огоньки» в ДТП пострадали двое детей
14:34
На Ланском шоссе мужчина на внедорожнике насмерть сбил 27-летнего пешехода
14:31
На улице Профессора Качалова иномарка сбила 16-летнего подростка
14:28
В Петербурге задержали 18-летнего «помошника» мошенников, обманувших пенсионера 18-летнего
14:24
В Невском районе задержали налетчика на табачную лавку в переулке Матюшенко
14:20
На улице Нахимова задержали семерых подростков за вызывающее поведение
20:20
Концерт-реконструкция «Шедевры Италии: от барокко до наших дней»
20:07
В Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов XXX премии «Золотой Пеликан»
16:54
В Петербурге спустили на воду морской тральщик «Дмитрий Лысов»
13:04
В Комитете по транспорту подвели итоги работы Молодёжного совета транспортного блока
13:00
В Гатчине вводят в эксплуатацию новый лабораторно-производственный корпус нанотехнологического центра
12:55
В Госдуме поддержали усиление защиты Рунета от VPN-рисков
12:51
В Петербурге задержан подозреваемый в финансировании экстремистов
12:46
В Сосновом Бору мужчина на иномарке сбил двух женщин
12:42
В Ленобласти задержан подозреваемый в грабеже в поселке Советский 
12:39
В Петербурге задержали авто с налетчиками на магазин на улице Маршала Захарова
12:30
В Белоострове ликвидирована нарколаборатория по производству «синтетики»
21:20
На Бухарестской улице тномарка сбила 42-летнего пешехода
21:01
В Петербурге с 4 декабря запрещен выход на лёд
20:57
В Ротонде Мариинского дворца прошел торжественный приём в честь Дня Героев Отечества
20:54
В Петербурге стартовал 25 Международный турнир по мини-футболу для воспитанников детских домов
20:33
В Петербурге подвели итоги региональной «Вахты Памяти-2025»
13:35
В Петербурге обезвредили группу автоугонщиков
10:50
В Ленобласти задержали жительницу Новгородской области, обокравшую пенсионерку из Вырицы
10:43
В Петербурге задержан подозреваемый в неправомерном завладении автомобилем на улице Типанова
10:31
В Петербурге задержали неадеквата, размахившего ножом в магазине на Светлановском проспекте
19:25
В Петербурге откроется музей Маэстро Юрия Хатуевича Темирканова
19:18
В Особняке Брюллова открывается выставка художников из Москвы
В Московском районе задержали мигранта-наркозакладчика

В Московском районе задержали мигранта-наркозакладчика

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Сотрудники регионального Главка в Московском районе Петербурга задержан мигрант-наркозакладчик

В Санкт-Петербурге, 3 декабря, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 28-летнего гражданина среднеазиатской республики возле дома на Пулковском шоссе. В ходе обыска его квартиры найден мефедрон весом 180,1 грамма, электронные весы и материалы для упаковки.

При личном досмотре у задержанного изъят пакет с 74 полимерными свертками, содержащими вещество растительного происхождения. Экспертиза подтвердила наличие каннабиса (марихуаны) в 10 проверенных пакетиках общим весом 9,58 грамма. Остальные образцы направлены на экспертизу.

Дополнительно, при осмотре автомобиля "Мерседес Е250", использовавшегося подозреваемым для транспортировки и хранения наркотиков, обнаружены 23 пакетика с белым кристаллическим веществом. Экспертиза установила наличие мефедрона общей массой 3,11 грамма в трех пакетиках. Оставшееся вещество будет исследовано.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 30 части 3 и статье 228.1 части 4 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Ведутся оперативные мероприятия для выявления соучастников и других эпизодов преступной деятельности.

