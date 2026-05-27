Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в контактном сбыте наркотиков

В Петербурге задержали подозреваемого в контактном сбыте наркотиков

Опубликовал: Антон78
Полицейскими задержан житель Кировского района Петербурга, подозреваемый в контактном сбыте наркотиков

25 мая в Санкт-Петербурге по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан 31-летний мужчина. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков регионального Главка задержали его на Дачном проспекте в результате реализации оперативной информации.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого было обнаружено и изъято значительное количество наркотических средств. Правоохранители нашли полимерный пакет, содержащий шесть плиток растительного вещества общей массой 689,3 грамма, а также пластиковую банку с растительным веществом весом около 100 граммов. Кроме того, в квартире были найдены вакуумный упаковщик и упаковочные материалы, что указывает на подготовку к дальнейшему сбыту.

Экспертиза двух изъятых плиток подтвердила, что обнаруженное вещество является наркотиком «гашиш». Их общая масса составила 194,7 грамма. Оставшиеся изъятые вещества будут направлены на исследование в ближайшее время.

По предварительным данным, задержанный занимался контактным способом сбыта наркотиков на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В отношении подозреваемого следователями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление возможных сообщников подозреваемого и выявление других эпизодов его преступной деятельности.

