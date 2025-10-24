ента новостей

Житель деревни Реполка задержан за незаконный оборот наркотиков

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Выборгского района Ленобласти задержали жителя деревни Реполка, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

22 октября 2025 года, в 14 часов 50 минут, сотрудники отдела уголовного розыска Выборгского района Ленинградской области осуществили задержание 39-летнего безработного гражданина, проживающего в поселке Перово. Задержание произошло около дома номер 7 по Круговой улице. В ходе проведения осмотра арендованного транспортного средства марки «Фольксваген Поло», принадлежащего компании каршеринга, в пространстве под ручным тормозом был обнаружен запаянный пакет из полимерного материала. Экспертное исследование установило, что содержимое пакета является наркотическим веществом мефедрон, общим весом 1,38 грамма.

В рамках дальнейших следственных мероприятий, в летнем доме, расположенном в деревне Реполка Волосовского района Ленинградской области, на Заречной улице, где проживал задержанный, за отопительной печью был найден и конфискован еще один полимерный пакет. Внутри пакета находился мефедрон, вес которого составил 493,73 грамма.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, наркотики
