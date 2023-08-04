В Петербурге в съемной квартире обнаружен труп и склад наркотиков

Вечером 2 августа в квартире №73/5 по Московскому проспекту (ЖК "Времена года") произошло ужасное происшествие, которое потрясло местное сообщество. Хозяин квартиры обнаружил труп арендатора, 37-летнего жителя Архангельской области. По предварительным данным эксперта, смерть наступила от передозировки наркотиками.

При осмотре квартиры полицейские и следователи обнаружили несколько упаковок с различными наркотическими веществами. Всего было найдено два полимерных пакета с белым порошкообразным веществом, 176 свертков с наклейками "Cannabis Amnegia" (конопляная амнезия) с характерным запахом, 21 пакет со свертками, содержимое которых еще предстоит установить, 28 пакетов с таблетками различного цвета и два пакетика с кристаллическим светлым веществом. Общий вес изъятых наркотиков составил 145 535 граммов. По заключению экспертизы, один из пакетов содержал 2 466,4 грамма МДМА (экстази). Содержимое остальных упаковок в настоящее время проходит исследование.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция и следствие активно работают над выяснением всех обстоятельств этой трагедии.