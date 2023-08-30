В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве

В минувший понедельник днем около 13 часов 10 минут к полицейским Приозерского района Ленобласти обратился 64-летний местный житель с сообщением о том, что в поселке Яблоновка при разборке дома с высоты упал человек.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции на чердаке нежилого дома в поселке Яблоновка обнаружен труп 50-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти: проникающей колото-резанной раной груди.

На месте происшествия по подозрению в причастности к преступлению задержан 64-летний заявитель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 1 УК РФ (убийство).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.