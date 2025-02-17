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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мигранта, организовавшего в караоке-клубе притон для занятия проституцией

В Петербурге задержали мигранта, организовавшего в караоке-клубе притон для занятия проституцией

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Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали мигранта, организовавшего в караоке-клубе в Петербурге притон для занятия проституцией

В Петербурге сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу, возбуждённому по факту организации занятия проституцией и вовлечения в неё несовершеннолетних, была выявлена и пресечена деятельность притона, располагавшегося на Васильевском острове, в одном из домов на улице Кораблестроителей и работавшего под вывеской караоке-клуба.

Полицейские установили, что владелец заведения – 34-летний гражданин одного из государств Восточной Азии – нанял работниц, которые в дальнейшем оказывали услуги сексуального характера исключительно его соотечественникам.

14 февраля сотрудники полиции навестили притон и задержали находившегося там организатора противоправной деятельности. 

Помимо него, полицейские застали трёх девушек в возрасте от 19 до 24 лет и 17-летнюю несовершеннолетнюю, занимавшихся проституцией за денежное вознаграждение.

В результате проведения обысков в караоке-клубе оперативниками изъяты денежные средства, смартфоны, электронные носители информации, тетради с записями.

Организатор притона стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по части 2 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему предъявили обвинение.

В отношении девушек, занимавшихся проституцией, полицейскими были составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ.  

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров, проституция, видео
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