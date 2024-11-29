Под Кингисеппом пенсионер поджог дачные дома соседей

Накануне днем, 28 ноября к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация о поджоге двух домов по улице Третьей в садоводстве «Сатурн». В результате возгорания дома выгорели полностью. Пострадавших нет.

Вечером того же дня, 28 ноября около 19 часов 00 минут в том же садоводстве задержали 67-летнего жителя Кингисеппа, подозреваемого в совершении поджога из-за продолжительного конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений с хозяйками сгоревших домов.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.