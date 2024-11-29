ента новостей

12:22
Проект «Открытый город» совместно с «Новыми городскими художниками» открывает новые грани культурного наследия Петродворцового района
11:52
В Ленобалсти поймали двоих подозреваемых в квартирной краже в Шлиссельбурге
11:32
Под Кингисеппом пенсионер поджог дачные дома соседей
11:26
В поселке Кузьмоловский петербуржец поджог дверь квартиры
10:06
В Невском районе поймали сбытчицу наркотиков
09:37
В Петербурге наградили победителей Национальной премии «Молодой специалист года»
09:23
Имущество экс-чиновника распродают за десятки миллионов
08:56
За летнюю резину будут штрафовать
02:47
Петербургский мини-футбольный клуб «Кристалл» по пенальти победил «ИрАэро», отыгравшись со счёта 0:2 в основное время матча: у Павла Соколова – дубль
22:36
Петербургский гроссмейстер Алексей Гоганов после 8-го тура «Кубка Президента» в Ташкенте набрал 5 очков и занимает 32-й место, уверенно лидирует Нихал Сарин из Индии – 7 очков
17:28
Никита Сошников принес «Адмиралу» победу по буллитам над СКА: у петербуржцев шайбы забросили Александр Никишин и Марат Хайруллин
14:01
Реестр хостинг провайдеров может стать еще прозрачнее
13:57
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге бытовки в Лисьем Носу
12:26
В Петербурге пьяный мужчина устроил дебош в автосалоне
11:42
В центре Петербурга неизвестный обстрелял окна спортшколы
09:27
Что происходит с российским рублем?
09:25
Искусственный интеллект поможет ЗАГСу
22:25
В Петербурге двое пьяных мужчин напали на водителя скорой помощи
22:20
Упорнейшая ничья со счётом 25:25 в матче SEHA – Gazprom League между гандбольным «Зенитом» и клубом «Мешков Брест» из Белоруссии: у Ильтинского – 6 мячей
21:34
«Зенит» победил «Ахмат» в матче Кубка России со счётом 2:1, голы в составе победителей забили Лусиано Гонду и Артур
20:44
Доммараджу Гукеш выиграл у Дин Лижэня 3-ю партию и сравнял счёт в матче за шахматную корону
19:20
Поисковики подведут итоги года на церемонии закрытия Всероссийской акции «Вахта Памяти»
19:08
В Ленобласти опрокинулся пассажирский автобус. Пострадали четыре человека
17:09
Выставка Прохора Вечканова «Художник начала XXI века»
16:23
Зарплаты в транспорте выросли
14:03
В Петербурге поймали хулиганов, запускавших фейерверки в окна дома на Бассейной улице
13:34
На трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке барже-буксирного состава
13:28
Закон о налогообложении цифровых валют принят Госдумой
10:49
Дискуссия «Герои нашего времени» состоится в Историческом парке
09:40
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам более 22 млн рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Под Кингисеппом пенсионер поджог дачные дома соседей

Под Кингисеппом пенсионер поджог дачные дома соседей

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские Кингисеппа задержали подозреваемого в поджоге частных домов в садоводстве «Сатурн»

Накануне днем, 28 ноября к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступила информация о поджоге двух домов по улице Третьей в садоводстве «Сатурн». В результате возгорания дома выгорели полностью. Пострадавших нет.

Вечером того же дня, 28 ноября около 19 часов 00 минут в том же садоводстве задержали 67-летнего жителя Кингисеппа, подозреваемого в  совершении поджога из-за продолжительного конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений с хозяйками сгоревших домов.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Кингисеппский район, поджог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 13:57
В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге бытовки в Лисьем Носу
13-07-2023, 13:33
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге мотоцикла
6-05-2024, 12:51
Во Фрунзенском районе поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Сегодня, 11:26
В поселке Кузьмоловский петербуржец поджог дверь квартиры
11-05-2024, 14:09
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля под Тайцами
30-10-2024, 11:25
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге дома, в котором погибла пенсионерка

Происшествия на дорогах

27-11-2024, 09:33
В Приморском районе "Газель" сбила 16-летнюю девушку
25-11-2024, 20:12
В Ленобалсти в лобовом ДТП иномарки с фурой погибла пассажирка легковушки
25-11-2024, 20:07
На Васильевском острове иномарка насмерть сбила пожилую женщину
25-11-2024, 09:46
На проспекте Народного Ополчения в ДТП пострадала 7-летняя девочка
Наверх