В Петербурге задержали подозреваемого в поджоге бытовки в Лисьем Носу

Ночью 20 ноября к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация из поселка Лисий Нос, о том, что неизвестный совершил поджог бытовки на участке возле дома в Дубовом переулке.

В результате бытовка выгорела полностью. Ущерб был оценен владельцем в 200 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

Вчера вечером, 27 ноября около 17 часов на улице Генерала Хрулева сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый в совершении указанного преступления. Им оказался 28-летний житель Ярославской области.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Установлено, что ранее он уже был судим, а с октября этого года находился в федеральном розыске за неуплату алиментов.