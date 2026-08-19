На улице Салова дорожный конфликт закончился стрельбой и уголовным делом

Накануне вечером, 18 августа около 16:30 к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация о дорожном конфликте со стрельбой на улице Салова.

Прибывшие незамедлительно на место происшествия полицейские обнаружели 19-летнего парня, водителя автомобиля «Шевроле», сообщившего, что несколькими минутами ранее возле дома 45 по улице Салова у него произошел конфликт с неизвестным водителем «Лада Калина», который в ходе перепалки открыл стрельбу в воздух и в его сторону, после чего поспешно скрылся. Молодой человек в ходе хулиганской выходки оппонента не пострадал, повреждения получил только его автомобиль.

В кратчайшее время полицейские обнаружили разыскиваемый автомобиль стрелявшего около дома 23 корп. 2 по Софийской улице, водителя – 44-летнего местного жителя, задержали. У мужчины изъяли: пистолет, 4 гильзы и 1 резиновая пуля.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ. Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.