Во Фрунзенском районе дорожный конфликт завершился стрельбой

Накануне вечером около 16 часов 20 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от 48-летнего водителя о том, что у дома 59 по улице Салова водитель автомобиля «Нива Шевроле», стрелял в его «Ниссан Альмеру» и прострелил стекло.

На место происшествия выехал наряд полиции.

Полицейскими установлено, что около 16 часов 10 минут напротив дома 14/2 по Софийской улице неизвестный водитель автомобиля «Нива Шевроле», после конфликта на дороге произвел выстрел по переднему пассажирскому стеклу автомобиля «Ниссан Альмера», под управлением потерпевшего.

В тот же день, около 17 часов 15 минут возле дома 385 по Приморскому шоссе нарядом ДПС в разыскиваемом автомобиле был задержан 56-летний водитель.

У задержанного изъят травматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

🔹Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ.