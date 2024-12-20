В Петербурге два неадеквата пытались взломать входную дверь отделения банка

Накануне ночью, 19 декабря 2024 года около 00 часов 45 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация от сотрудника безопасности банка, расположенного в доме 220 по Московскому проспекту о том, что двое мужчин пытались взломать запасной выход в отделение, после чего одного из них задержали.

Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы задержали и доставили в отдел полиции 24-летнего жителя Всеволожского района Ленинградской области, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Приняты меры к поиску его соучастника.