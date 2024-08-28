На проспекте Энгельса поймали подозреваемого в разбое

Накануне ночью, 27 августа 2024 года около 00 часов 40 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 129 по проспекту Энгельса избивают женщину.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, возле дома 129 корпус 2 по проспекту Энгельса по горячим следам по подозрению в совершении указанного преступления задержали 38-летнего неработающего жителя Саратовской области, проживающего в Петербурге без регистрации.

Полицейские установили, что, на спортплощадке около дома 129 по проспекту Энгельса он, в ходе внезапно возникшей ссоры во время распития спиртных напитков, сначала избил свою собутыльницу, 35-летнюю петербурженку, а после забрал у нее рюкзак с документами и скрылся.

Подозреваемого доставили в отдел полиции. Похищенное изъяли.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее задержанный был 9 раз судим за различные преступления, в основном - кражи.