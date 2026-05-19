Питерец.ру » Общество » В Ленобласти полицейские провели проверки строительных городков на территории Усть-Луги

Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские проверили стройгородки под Кингисеппом

В Кингисеппском районе Ленинградской области, на территории Усть-Луги, были проведены масштабные проверки строительных городков, где проживают иностранные работники. Операция, проведенная силами полиции и Росгвардии, была направлена на усиление миграционного контроля.

В ходе рейдов, охвативших территории строительных городков, сотрудники различных подразделений ГУ МВД России, включая миграционную службу, Госавтоинспекцию, кинологические службы и следственно-оперативные группы, провели досмотр около тысячи иностранных граждан. Для мониторинга обширных территорий применялся квадрокоптер.

По результатам проверок 12 иностранных граждан были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении них составлены административные материалы за нарушения миграционного законодательства. Троим из них выписаны уведомления об аннулировании разрешений на работу.

Одновременно с этим, сотрудники Госавтоинспекции проверили 93 автомобиля. Серьезных нарушений правил дорожного движения зафиксировано не было, однако были составлены пять протоколов по статье 12.6 КоАП РФ за игнорирование ремней безопасности.

Отдельное внимание силовики уделили проверке работодателей и соответствующей инфраструктуры. Было проведено более десяти обысков с изъятием документов, цель которых — установить законность привлечения иностранной рабочей силы.

Руководство ГУ МВД России держит на контроле проведение этих комплексных мероприятий, направленных на выявление нарушений миграционного законодательства и поддержание общественного порядка. Планируется продолжение подобных проверок.

