В Калининском районе полицейские провели масштабный рейд на дорогах

В Калининском районе Петербурга сотрудники правоохранительных органов провели масштабную профилактическую операцию на дорогах, направленную на укрепление общественной безопасности и предупреждение правонарушений.

В мероприятии участвовали представители различных подразделений, включая специальный полк полиции, ГАИ и миграционную службу. В рамках рейда было проверено более 300 автомобилей и около 500 человек, среди которых около сотни оказались приезжими.

В результате проверки по базам данных, десять граждан стран Средней Азии были задержаны и доставлены в местные отделения полиции для привлечения к ответственности за несоблюдение миграционного законодательства.

Сотрудники ГАИ также выявили около двадцати нарушений ПДД, в том числе несоблюдение правил использования ремней безопасности и технические неисправности транспортных средств. Нескольким водителям указали на необходимость использования детских удерживающих устройств.

Автомобиль одного из водителей, управлявшего транспортным средством без прав, был эвакуирован на штрафстоянку.

Подобные рейды, организованные по инициативе руководства полиции, проводятся систематически для обеспечения безопасности на дорогах, предупреждения преступлений и повышения ответственности участников дорожного движения.