Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейские искали нарушителей миграционного законодательства

Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские провели проверку по выявлению нарушителей миграционного законодательства на предприятиях Ленобласти

В Ленинградской области, в Лужском районе, проведены рейды по предприятиям с целью выявления нарушений миграционного законодательства среди иностранных работников. Проверки осуществлялись сотрудниками ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инспекции проводились на бетонном заводе и предприятии стройматериалов в Толмачево, производстве по выращиванию овощей и шиномонтажной мастерской в Большой Ящере, а также на рынке в Луге. Сотрудники специального полка полиции, миграционной службы и других подразделений МВД проверяли законность пребывания и трудоустройства иностранных граждан.

В ходе проверок было установлено 22 случая нарушений среди 200 иностранных граждан. Нарушители были доставлены в отделы полиции для привлечения к административной ответственности.

Мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства будут продолжены. Данное направление находится под особым контролем руководства Главного управления.

