У жителя Петербурга полицейские обнаружили крупный арсенал

Вблизи с одним из образовательных учреждений Кировского района Санкт-Петербурга, на территории парка «Александрино», в апреле было обнаружено самодельное взрывное устройство.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело, квалифицируемое по части 3 статьи 30, пунктам «а» и «д» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму петербургского Главка совместно с региональным управлением ФСБ проводили оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к произошедшему.

10 августа, при содействии спецполка полиции, были проведены обыски в квартире 32-летнего петербуржца, ранее имевшего судимости, а также в его загородном доме, расположенном в Кингисеппском районе Ленинградской области.

В ходе обысков было обнаружено и изъято значительное количество оружия, включая автоматы, пистолеты и винтовки, предметы, внешне напоминающие гранаты, их компоненты, свыше тысячи патронов, а также порошкообразное вещество.

Экспертиза подтвердила, что часть изъятого является боеспособным огнестрельным оружием и боеприпасами. Среди найденного были переделанные кустарным способом пистолет и пистолет-пулемёт.

Порошкообразное вещество идентифицировано как бездымный порох, относящийся к категории метательных взрывчатых веществ. Исследование остальных изъятых предметов продолжается.

Задержанный доставлен в отдел полиции и помещён под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ. Мужчина задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.