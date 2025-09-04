ента новостей

В Ленобласти задержали подпольного оружейника, переделывавшего охолощенное оружие в боевое

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подпольного оружейника из Ленобласти, переделывавшего охолощенное оружие в боевое

3 сентября 2025 года совместная операция Главного управления уголовного розыска МВД России и ФСБ России, при участии сотрудников Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, привела к задержанию 19-летнего молодого человека. Задержание произошло в поселке Первомайское, Выборгского района Ленинградской области, где проживал подозреваемый.

По данным оперативной информации, задержанный занимался приобретением охолощенного оружия, находящегося в свободной продаже, с целью его переделки в боевое. Изготавливаемые им образцы оружия не предназначались для продажи и хранились для личного использования.

В процессе обыска в доме задержанного был обнаружен подпольный арсенал, включающий шесть единиц оружия, внешне напоминавших пистолеты Макарова и Тульский Токарев, винтовку Мосина, а также пневматические винтовки. Кроме того, было изъято 1264 патрона различного калибра, шесть упаковок с порошкообразным веществом темного цвета, нарезные стволы от пистолетов Макарова, винтовок Мосина, ППШ, а также компоненты и инструменты для переделки оружия и снаряжения боеприпасов.

Все изъятые предметы и вещества были направлены на экспертизу. Экспертиза установила, что порошкообразное вещество является бездымным порохом общей массой 947,2 грамма. Два пистолета, схожих с пистолетами Макарова, оказались самодельными, собранными из деталей списанных охолощенных пистолетов «ПМ-СО/24». Пистолет, похожий на «ТТ», также был изготовлен из охолощенного пистолета «ТТ-СХ». Экспертиза подтвердила пригодность всех трёх образцов для стрельбы. В отношении остальных объектов проводится дальнейшее исследование.

Следственным управлением УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) и по части 1 статьи 223 УК РФ. Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО
