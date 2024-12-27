На Будапештской улице у петербуржца в квартире изъяли арсенал, боеприпасы и взрывчатые вещества

25 декабря в ходе реализации оперативной информации сотрудники Управления уголовного розыска Главка задержали 59-летнего жителя дома 5 по Будапештской улице.

В квартире задержанного сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 12 единиц оружия: револьверы, ружья и пистолеты отечественного и иностранного производства разных лет, 337 патронов и три ёмкости с порошкообразным веществом серого цвета.

Все изъятое направили на экспертизу, по результатам которой установлено, что порошкообразное вещество является бездымным порохом общей массой 524,2 грамма. Исследование остальных объектов продолжается.

По базам данных ведомственных учетов оружия в установленном законом порядке на задержанном не числится.

По факту незаконного приобретения и хранения пороха возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Решение о возбуждении уголовного дела о незаконном приобретении и хранении арсенала и боеприпасов будет принято после получения результатов экспертизы.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.