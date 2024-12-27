ента новостей

19:09
В Петербурге наградили служебную собаку медалью Росгвардии
15:58
Уникальный кремлевский фарфор в Эрмитаже
13:15
В Петербурге поймали поджигателя автомбиля в Карельском переулке
12:43
На Будапештской улице у петербуржца в квартире изъяли арсенал, боеприпасы и взрывчатые вещества
12:07
В Ленобалсти пьяная автоледи на каршеринговом автомобиле врезалась в дерево
12:01
На Дунайском проспекте грузовик протаранил четыре легковых автомобиля. Пострадали три человека
11:57
В Лодейнопольском районе в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека
11:51
На ЗСД женщина на иномарке влетела в отбойник
11:46
На трассе «Санкт-Петербург – Морье» иномарка насмерть сбила 51-летнего пешехода
11:41
В Петербурге поймали мужчину, который разлил горючую  жидкость в строящемся храме
11:36
На Литейном проспекте иномарка сбила 15-летнего пешехода
11:12
Губернатор поздравил спасателей
11:02
Приезжие бизнесмены стали тратить больше денег
10:19
В Колпино сантехник ударил мужчину киянкой по голове
09:46
Губернатор наградил Боярского
09:37
На Планерном виадуке подросток на «Мерседесе» устроил ДТП с возгоранием автомобиля
09:13
В Пулково появится метро
12:52
В Петербурге наградили служебную собаку медалью Росгвардии
11:49
В Петербурге полицейские ищут водителя, сбившего женщину на проспекте Энгельса
11:18
В Петербурге поймали "закладчика" запрещенных веществ
11:08
В ДТП на Муринском шоссе пострадали два человека
11:05
В Московском районе автобус сбил 33-летнюю женщину на пешеходном переходе
09:58
В аэропорту Пулково появилась новогодняя почта
09:45
Гостиницы СПб подорожали
09:13
Почему главы СНГ встречаются в Игоре?
08:58
Бензин опять подорожал
01:35
Проигрывая 0:5 по ходу матча с ЦСКА, СКА сумел добиться счёта 5:6, при этом Роман Ротенберг тасовал вратарей
20:41
На Кирочной улице иномарка сбила 15-летнего подростка
13:10
Банк России создаст платформу для борьбы с дропперами
13:00
На трассе «Каменногорск – Лесогорск» в лобовом ДТП пострадали четыре человека
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На Будапештской улице у петербуржца в квартире изъяли арсенал, боеприпасы и взрывчатые вещества

На Будапештской улице у петербуржца в квартире изъяли арсенал, боеприпасы и взрывчатые вещества

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
В квартире на Будапештской улице полицейские обнаружили и изъяли арсенал, боеприпасы и взрывчатые вещества

25 декабря в ходе реализации оперативной информации сотрудники Управления уголовного розыска Главка задержали 59-летнего жителя дома 5 по Будапештской улице.

В квартире задержанного сотрудниками полиции было обнаружено и изъято 12 единиц оружия:  револьверы, ружья и пистолеты отечественного и иностранного производства разных лет, 337 патронов и три ёмкости с порошкообразным веществом серого цвета.

Все изъятое направили на экспертизу, по результатам которой установлено, что порошкообразное вещество является бездымным порохом общей массой 524,2 грамма. Исследование остальных объектов продолжается.

По базам данных ведомственных учетов оружия в установленном законом порядке на задержанном не числится.

По факту незаконного приобретения и хранения пороха возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Решение о возбуждении уголовного дела о незаконном приобретении и хранении арсенала и боеприпасов будет принято после получения результатов экспертизы.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается.

На Будапештской улице у петербуржца в квартире изъяли арсенал, боеприпасы и взрывчатые вещества

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район, боеприпасы, оружие
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-06-2022, 13:31
Полицейские задержали мужчину за незаконное хранение оружия
28-03-2023, 13:43
В Ленобласти задержали студента за хранение крупной партии наркотиков
11-04-2023, 14:19
В Ленобласти обнаружили и изъяли арсенал оружия
7-07-2024, 13:09
Житель Ленобласти хранил в сарае боеприпасы
10-06-2022, 14:13
В Сертолово обнаружили склад боеприпасов и наркотические вещества
21-09-2016, 20:37
Найден крупный нелегальный арсенал

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:07
В Ленобалсти пьяная автоледи на каршеринговом автомобиле врезалась в дерево
Сегодня, 11:57
В Лодейнопольском районе в ДТП с рейсовым автобусом пострадали три человека
Сегодня, 11:51
На ЗСД женщина на иномарке влетела в отбойник
Сегодня, 11:46
На трассе «Санкт-Петербург – Морье» иномарка насмерть сбила 51-летнего пешехода
Наверх