16:41
На Тверской улице открыли мемориальную доску Юрию Морозову
16:10
В Петербурге обсудили перспективы развития донорства крови и костного мозга
16:03
В Выборге обнаружен схрон с оружием в гараже местного жителя
15:58
В Отрадном задержали подозреваемого в грабеже магазина
15:55
В национальном мессенджере МАХ начал работать чат-бот «Служба 122 СПб»
15:50
В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки
09:55
На Пулковском шоссе группа молодых людей устроила драку в автобусе
09:44
В Петербурге задержали подростков, избивших местного жителя в квартире
15:23
Александр Беглов провел встречу с губернатором провинции Гавана Республики Куба Янет Эрнандес Перес
12:36
В Василеостровском районе будет ограничено движение транспорта
12:31
Петербург чтит память погибших в теракте в небе над Синайским полуостровом
11:32
В Петербурге задержан «дроп» мошенников, за обман пенсионерки с Весельной улицы
11:27
В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Введенской улицы
11:23
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного
11:16
В Ленобласти у деревни Парицы иномарка насмерть сбила мужчину
11:11
В Петербурге задержали поджигателя пакета с мусором у дверей благотворительной организации
09:35
В Петербурге состоится 9-й фестиваль «Чудо Света»
09:30
В администрации Ленобласти вручили награды
09:19
В Приозерске группа подростков избила сверстника из-за девочки
16:07
В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже
15:47
В Ленобласти сотрудница банка помогла в задержании помощника мошенников
15:35
В Ленобласти задержали подозреваемого в стрельбе по окнам базы отдыха
15:01
В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже
09:37
Губернатор Александр Беглов и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда
09:21
В Ленобласти стартовал Всероссийский муниципальный форум
15:15
Выставка «Человек-жизнь-вселенная. Контраст сопоставлений»
14:34
Петербургский парламент поддержал в первом чтении проект бюджета города на 2026 год
13:12
Беглов рассказал об ускорении строительства петербургского метро
12:37
В Ленобласти стартовал V Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая»
12:17
В Петербурге бесплатная юридическая помощь будет предоставляться молодым жителям города, потерявшим родителей
Все новости
В Выборге обнаружен схрон с оружием в гараже местного жителя

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В гараже у жителя Выборга обнаружили схрон с оружием, боеприпасы и сильнодействующие вещества

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 30 октября сотрудники Главного управления задержали 40-летнего жителя Выборга на территории кооператива, расположенного недалеко от гаражей на Приморском шоссе. При личном досмотре у задержанного были обнаружены и конфискованы огнестрельное оружие и боеприпасы.

Согласно заключению проведенной экспертизы, установлено, что часть изъятого оружия находится в исправном состоянии и пригодна для стрельбы. В отношении остальных изъятых предметов и веществ назначены дополнительные экспертизы для установления их характеристик и свойств.

Кроме того, у задержанного было обнаружено наркотическое вещество – амфетамин, массой 4,51 грамма.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере).

Подозреваемый задержан в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

