В Выборге обнаружен схрон с оружием в гараже местного жителя

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 30 октября сотрудники Главного управления задержали 40-летнего жителя Выборга на территории кооператива, расположенного недалеко от гаражей на Приморском шоссе. При личном досмотре у задержанного были обнаружены и конфискованы огнестрельное оружие и боеприпасы.

Согласно заключению проведенной экспертизы, установлено, что часть изъятого оружия находится в исправном состоянии и пригодна для стрельбы. В отношении остальных изъятых предметов и веществ назначены дополнительные экспертизы для установления их характеристик и свойств.

Кроме того, у задержанного было обнаружено наркотическое вещество – амфетамин, массой 4,51 грамма.

По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере).

Подозреваемый задержан в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.