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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино пожилая женщина попала под колеса рейсового автобуса

В Колпино пожилая женщина попала под колеса рейсового автобуса

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в которой пострадала пожилая пассажирка автобуса в Колпино

В Колпино, на Бульваре Трудящихся, возле дома номер 11, около 18 часов 40 минут произошло дорожно-транспортное происшествие. 59-летний водитель автобуса совершил наезд на 87-летнюю женщину.

По предварительным данным, пострадавшая являлась пассажиркой данного автобуса и, при выходе из транспортного средства, потеряла равновесие, в результате чего оказалась под колесами.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи диагностировала у пострадавшей тяжелые травмы. Женщина была экстренно госпитализирована в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка по факту данного инцидента с целью установления всех обстоятельств произошедшего и определения степени ответственности участников.

Все по теме: Колпинский район, ДТП, пострадавший пешеход, автобус
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