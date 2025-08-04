В Колпино пожилая женщина попала под колеса рейсового автобуса

В Колпино, на Бульваре Трудящихся, возле дома номер 11, около 18 часов 40 минут произошло дорожно-транспортное происшествие. 59-летний водитель автобуса совершил наезд на 87-летнюю женщину.

По предварительным данным, пострадавшая являлась пассажиркой данного автобуса и, при выходе из транспортного средства, потеряла равновесие, в результате чего оказалась под колесами.

Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи диагностировала у пострадавшей тяжелые травмы. Женщина была экстренно госпитализирована в ближайшее медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка по факту данного инцидента с целью установления всех обстоятельств произошедшего и определения степени ответственности участников.