В городе Пушкин «Камаз» сбил трехлетнего ребенка

В городе Пушкин, на Пушкинской улице, 30 июля около 11 часов 05 минут произошло дорожно-транспортное происшествие. 65-летний водитель, управлявший грузовым автомобилем «Камаз» вблизи дома номер 11, совершил наезд на трехлетнего ребенка.

Инцидент произошел вне зоны пешеходного перехода, когда мальчик внезапно выбежал на проезжую часть из-за припаркованных транспортных средств. В результате столкновения ребенок получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

В настоящее время правоохранительные органы проводят тщательную проверку всех обстоятельств данного происшествия для установления причин и виновных в случившемся.