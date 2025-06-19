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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге в отношении студентки возбудили уголовное дело за дачу взятки преподавателю

В Петербурге в отношении студентки возбудили уголовное дело за дачу взятки преподавателю

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Опубликовал: Антон78
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В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении студентки медицинского университета за дачу взятки преподавателю

В Выборгском районе Санкт-Петербурга Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении иностранной гражданки. Ей вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации – дача взятки должностному лицу.

Предварительным следствием установлено, что подозреваемая вступила в сговор с бывшим учащимся одного из университетов с целью передачи денежного вознаграждения преподавателю за проставление положительной оценки на экзамене без фактической его сдачи. В июне 2023 года она осуществила перевод денежных средств в размере 28 500 рублей на счет посредника. Последний, в свою очередь, передал преподавателю 15 000 рублей, оставив часть суммы себе.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения подозреваемой и избрании меры пресечения.

Ранее, в рамках данного уголовного дела, двое посредников и преподаватель университета были привлечены к уголовной ответственности за посредничество во взяточничестве и получение взятки соответственно.

Следственные органы продолжают осуществлять комплекс мероприятий, направленных на сбор и фиксацию доказательств, подтверждающих вину подозреваемой.

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