В Невском районе ищут злоумышленников, причастных к разбою

23 июля 2025 года, около 23 часов 50 минут, в дежурную часть полиции поступило заявление от жителя Санкт-Петербурга, 23 лет от роду, о совершении в отношении него разбойного нападения. Инцидент произошел вблизи дома номер 40, расположенного на Октябрьской набережной.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили следующие обстоятельства. 23 июля, приблизительно в 22 часа 10 минут, возле дома номер 2 по улице Дыбенко, двое неизвестных лиц вышли из автомобиля марки «Черри Тигго 4 Про». Эти лица подошли к молодому человеку, предъявили себя как представители правоохранительных органов и предложили ему проследовать с ними.

После того, как потерпевший занял место в салоне автомобиля, где находились еще двое неустановленных лиц, у него из кармана, предположительно, был извлечен сверток с веществом зеленого цвета, который, по словам потерпевшего, ему не принадлежал. Неизвестные заявили, что освободят его, если он предоставит информацию о своих «сообщниках».

В связи с тем, что потерпевший не имеет связей с незаконным оборотом наркотических веществ, он уведомил об этом злоумышленников. После этого, угрожая предметом, похожим на пистолет, они потребовали от него денежные средства в размере 200 000 рублей.

Под давлением угроз, молодой человек оформил кредитную карту в онлайн-банке на сумму 86 000 рублей. Впоследствии, в ближайшем банкомате, злоумышленники сняли с его счета 130 000 рублей, после чего скрылись с места преступления.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Предпринимаются активные меры по розыску и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.